快訊

紐時：美伊「一個協議各自表述」！條款埋雷引爆荷莫茲海峽新戰火

台灣YTR「認可」中國Steam封殺LGBTQ+！網怒轟：翻車炎上不是第一次

蘋果漲價風波 …提前付款下單竟被通知「補差價」 網怒轟經銷商：吃相難看！

聽新聞
0:00 / 0:00

涉隱匿財產與豪奢生活　阿根廷總統幕僚長辭職

中央社／ 布宜諾斯艾利斯27日綜合外電報導
阿根廷總統幕僚長阿多尼（Manuel Adorni）。 路透
阿根廷總統幕僚長阿多尼（Manuel Adorni）。 路透

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的幕僚長今天宣布辭職。就在兩周前，他才承認向稅務機關隱瞞50萬美元的存款。

法新社報導，46歲的阿多尼（Manuel Adorni）正捲入一場因奢靡生活方式引發的醜聞，他被爆出不僅家庭度假極盡奢華，購買的不動產金額更遠超過其公職薪資所得。

針對涉嫌不法致富的調查，讓這位米雷伊的左右手承受極大政治壓力。他於是在社群平台X上發文宣布請辭下台。

阿多尼說：「面對媒體鋪天蓋地的攻擊，讓我這次不得不請求他（總統）支持我，好讓我能結束這個篇章，以保護我自己和我的家人。」他同時也否認針對他的所有指控。

本月稍早，阿多尼接受LN+電視台專訪時表示，由於阿根廷多年來遭受長期高通膨之苦，他和妻子「就像所有阿根廷人一樣，一直在私下偷偷存錢」。

多年來隨著物價持續失控飆升，阿根民眾紛紛將嚴重貶值的本國貨幣披索換成美元，並通常以現金形式囤積在家中。

米雷伊對他這位政治盟友始終給予堅定不移的支持。

米雷伊的妹妹卡琳娜．米雷伊（Karina Milei），同時也是他的心腹之一，在阿多尼請辭後，對他過去的工作表示了感謝。

她在X平台上表示：「我們深知幾個月來，你和你的家人一直在經歷這段艱難且不公的煎熬。我們帶著敬意支持你的決定，但也遺憾局勢竟然演變至此。」

阿根廷 米雷伊

延伸閱讀

武契奇數周內辭職下台 塞爾維亞總統國會提前改選

世足賽／曝梅西進球後落淚原因 阿根廷記者：父親身體狀況惡化

世足賽／梅西登頂世足進球王 阿根廷戰友、奧地利教頭都讚揚

梅西26公尺巨像掀熱議！背面視角太有事 金盃位置成焦點

相關新聞

涉隱匿財產與豪奢生活　阿根廷總統幕僚長辭職

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的幕僚長今天宣布辭職。就在兩周前，他才承認向稅務機關隱瞞50萬美元的存款

武契奇數周內辭職下台 塞爾維亞總統國會提前改選

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）今天宣布將在數周內辭職，並將提前舉行總統及國會選舉。在此之前，該國...

波爾多人竟不喝波爾多酒 葡萄酒之都跌落神壇的真相

波爾多貴為葡萄酒之都，市區酒單卻不見在地酒？昔日奢華象徵如今竟淪為年輕人眼中的「沉悶代名詞」。是傲慢行銷還是過時口味，親手終結了霸權？在這場綠色轉型中，新一代農夫能否用自然酒挽回人心？

日本岩手縣3天連2震！清晨「規模6.1地震」氣象廳：一周內恐再強震

NHK報導，日本岩手縣外海28日清晨發生規模6.1地震，青森縣與岩手縣觀測到最大震度5弱，所幸沒有海嘯疑慮。由於同一海域25日才發生規模7.2強震，日本氣象廳提醒，未來約1周仍須注意可能出現最大震度6強左右的強烈地震。

前日相岸田：愈來愈少人願推日中對話

中國大陸「觀察者網」及日本產經新聞廿六日報導，自民黨籍前日本首相岸田文雄同日在東京的日本外國特派員協會記者會答覆如何看待當前日中關係的提問時說，如今日本願推動日中對話的人愈來愈少；在如此嚴峻的環境下，日中對話難以展開，「我感到十分遺憾」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。