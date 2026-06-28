中國頻擾台灣海域 美前國防官員：需監控釐清意圖

中國近期頻擾台灣東部海域，聲稱進行海上執法行動及「海洋環境調查」。前美國五角大廈官員胡振東今天表示，進行監控至關重要，必須釐清中國真正意圖，若是為了軍事行動，就代表他們可能打算日後將該區域用於特定軍事目的。

美籍台裔的胡振東（Tony Hu）過去曾任美國國防部（現稱戰爭部）主管中國與台灣事務的官員，也曾任職於美國在台協會（AIT）和以愛國者防空系統聞名的雷神公司（Raytheon）。

胡振東近期應邀擔任台灣人公共事務會（FAPA）募款巡迴演講講者，今天在位於馬里蘭州的華府台灣基督長老教會分析台灣防衛與美台軍事合作的局勢。活動由FAPA華府分會主辦，逾百人出席。

對於中國對台灰色侵擾加劇，包括中國公務船以日菲談判專屬經濟區（EEZ）當藉口，透過海警及海事船侵擾台灣東部海域後，又在台灣以東海域展開所謂「海洋環境調查」，胡振東會後接受中央社記者訪問表示，對此進行監控至關重要，必須釐清中國船隻出現在那邊的真正原因。

他指出，若為了科學研究等目的進行調查是一回事，但若為了軍事行動，就代表可能帶有某種意圖，打算日後將該區域用於特定軍事目的。

曾於美國空軍服役多年的胡振東在演講中強調台灣的地緣政治重要性並表示，若美國不能阻止中國犯台，美國在西太平洋的聲望將蕩然無存，「我們不會讓這件事發生」。

他說，美國「需要在第一島鏈採取堅定立場，其中包括台灣」。

在經濟方面，胡振東指出，每天有1550萬桶原油行經台灣周邊水域前往日本與韓國。若中國控制台灣，基本上就可以脅迫日本和韓國—美國最親密的兩個朋友。

他還說，每天約有30%到40%的全球貿易行經台灣周邊水域，「在經濟層面上，台灣也對全球至關重要」。

談及台美安全合作，胡振東表示，美台之間的安全合作關係「非常廣泛且深入」，涵蓋戰略層面到戰術層面。

在中國對台軍事威脅不斷之際，胡振東提到，自己常被問到台灣人為捍衛家園挺身而出的意願。他以黑熊學院和其他防衛訓練中心的相關課程吸引民眾踴躍付費報名為例說明，許多台灣人願意捍衛自己的國家，因此他對台灣人的「戰鬥意願」持非常正面的看法。

此外，對於與會者問及國民黨以貪腐為由刪減台灣國防特別預算，胡振東回應表示，應該透過引入政策步驟、對資金使用方式、產品品質進行更嚴格審查，以防止貪腐，而不是「我們不想有貪腐，所以就不花這筆錢」。

他擔心，這樣一來台灣也失去了自我防衛能力，因為國防預算的最終目的在於強化台灣國防力量，嚇阻中國。