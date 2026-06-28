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武契奇數周內辭職下台 塞爾維亞總統國會提前改選

中央社／ 貝爾格勒27日綜合外電報導
塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）。新華社
塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）。新華社

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）今天宣布將在數周內辭職，並將提前舉行總統及國會選舉。在此之前，該國的反政府抗議活動已延燒18個月之久。

自2024年11月北部城市諾維薩德（Novi Sad）火車站屋頂倒塌事故造成16人喪命以來，塞國持續出現反貪腐示威活動，要求透明調查的訴求也逐漸演變為要求提前大選的呼聲。

曾任總理、現任總統的武契奇掌權已長達12年。他做出上述宣布之際，學生領導的反貪腐示威正持續進行。他先前也屢次批評抗議者為「外國代理人」，並指責他們試圖推翻政府。

不過，今天武契奇在首都貝爾格勒（Belgrade）的烈日下告訴大批支持者，「我只會再當幾周的總統，然後我就會辭職」。武契奇的第2個、也是最後1個總統任期原定於2027年中結束。

武契奇表示，他將協助自己領導的「塞爾維亞進步黨」（Serbian Progressive Party）贏得下屆總統大選及國會提前選舉。

他並未說明具體辭職時間，或是何時解散國會，這是提前舉行國會大選的先決條件。

就算他在數周後下台，也不代表武契奇的政治生涯即將結束，因為他辭職後，如果執政黨在下屆國會選舉中勝出，他仍有機會出任總理。這也將延續塞國長久以來無論職銜為何，國家實權始終在武契奇手上的趨勢。

分析人士表示，武契奇將試圖安插盟友接任總統，以便繼續掌控權力核心。常駐華沙（Warsaw）的分析師格魯伊奇（Radivoje Grujic）表示，「這絕不是武契奇的（政治生涯）終點。他早已有所規劃，而且這絕對不代表他將退出政壇，事實恰好相反。」

發動示威的學生運動和反對派人士則表示，他們希望透過選舉挑戰武契奇和塞爾維亞進步黨。

學生反抗運動「行動－改變」（Move-Change）領導人馬諾伊洛維奇（Savo Manojlovic）表示，「武契奇透過辭職並提前舉行總統和國會選舉，試圖避免被趕下台，因為抗議活動和學生運動的支持度比他高。」

在塞爾維亞，總統職權多屬禮儀性質，但武契奇對他的政黨和政府擁有巨大影響力。

他已經提出再度出任總理的想法，最近幾位重要盟友也公開支持他。

塞爾維亞是歐洲聯盟（EU）候選國，但貝爾格勒仍與俄羅斯和中國保持密切聯繫。武契奇執政期間也一直小心翼翼地周旋於兩方之間。

塞爾維亞 國會

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