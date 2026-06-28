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日本岩手縣3天連2震！清晨「規模6.1地震」氣象廳：一周內恐再強震
NHK報導，日本岩手縣外海28日清晨發生規模6.1地震，青森縣與岩手縣觀測到最大震度5弱，所幸沒有海嘯疑慮。由於同一海域25日才發生規模7.2強震，日本氣象廳提醒，未來約1周仍須注意可能出現最大震度6強左右的強烈地震。
這起地震發生於當地時間28日上午約5時21分（台灣時間凌晨4時21分），震央位於岩手縣外海，震源深度41公里。
各地觀測資料顯示，青森縣八戶市與岩手縣普代村觀測到震度5弱；青森縣三澤市、野邊地町、七戶町、東通村、階上町，以及岩手縣盛岡市、八幡平市、瀧澤市等地觀測到震度4。
此外，從北海道到關東甲信越的廣大範圍，也觀測到震度3至震度1不等的搖晃。
氣象廳表示，這起地震沒有引發海嘯風險。
岩手縣外海本月25日曾發生規模7.2地震。日本氣象廳當時已呼籲，地震發生後約1周內，應留意最大震度6強左右的餘震。
截至當地時間上午6時，青森縣各地方政府尚未接獲災情與傷亡通報；岩手縣警方截至上午5時50分，也未掌握人員受傷或財物損失。
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