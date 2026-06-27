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規模6.1 巴基斯坦與阿富汗邊境發生中層地震

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為8日阿富汗東部紐里斯坦省境內的興都庫什山脈。法新社
圖為8日阿富汗東部紐里斯坦省境內的興都庫什山脈。法新社

美國地質調查所（USGS）說，阿富汗27日發生規模6.1的地震。根據歐洲地中海地震中心（EMSC），這起地震的震源深度為100公里；屬中層地震。外媒報導，尚不清楚是否釀成生命及財產損失。

目前巴基斯坦官方、EMSC和USGS對這起地震的評估不一。

巴基斯坦氣象當局27日則說，這起地震震央在阿富汗的興都庫什地區，規模5.9；巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德和巴東的旁遮普省與巴基斯坦西北部的開柏普赫圖赫瓦省都有感，而旁、開2省均毗鄰阿富汗；巴基斯坦屬的喀什米爾也有感。

巴基斯坦「省災害管理當局」發言人沙赫扎27日指稱，初步評估顯示，並未傳出生命或財產損失。法新社報導，巴基斯坦各地驚恐的居民在震後立即從家中奪門而出，「婦孺驚慌失措地哭泣」。

EMSC說，這起地震規模6；USGS還說，震央在阿富汗東北部，震源深度為208.3公里，屬中層地震。

巴基斯坦 阿富汗 地震

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