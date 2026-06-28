前日相岸田：愈來愈少人願推日中對話

中國大陸「觀察者網」及日本產經新聞廿六日報導，自民黨籍前日本首相岸田文雄同日在東京的日本外國特派員協會記者會答覆如何看待當前日中關係的提問時說，如今日本願推動日中對話的人愈來愈少；在如此嚴峻的環境下，日中對話難以展開，「我感到十分遺憾」。

這是岸田前年十月一日卸任首相後，首度在該協會召開記者會。

對當前的日中關係，六十八歲的岸田表示，兩國互為鄰國，中國大陸是日本最大貿易夥伴，足見兩國在經濟及諸多領域都存在很緊密的聯繫。他此前也一直持續與中國領導高層保持對話，透過溝通和推動接觸，從而穩定兩國關係，這不僅符合兩國利益，也有助國際及區域的和平穩定。

然而，岸田直言，現實情況是如今（日本）願推動日中對話的人愈來愈少，「這是我們正面對的現實」。

不過，岸田認為，「正因情勢如此困難，我們才更需致力推動對話。不只是國與國間、政府與政府間的對話，還包括經濟、民間、體育和文化等領域，讓兩國人民繼續保持對話」。

對兼任該黨籍總裁（黨魁）的現任日相高市早苗率該黨在二月眾議院大選獲壓倒性勝利，曾任總裁的岸田認為，選舉大勝的結果和（政治人物個人或政黨）擁有的高支持率，都是政治資產，重要的是如何運用此一資產；應將民意及輿論的支持，善用為旨在解決人民日常生活問題的驅動力，尤其是經濟政策。