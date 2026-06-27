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俄威脅日增…德募兵卻失利 議員：明年7月前須決定是否恢復徵兵

中央社／ 柏林27日綜合外電報導
德國在招募士兵方面面臨困難，最遲須在明年7月前決定是否恢復義務兵役制度。 歐新社
德國在招募士兵方面面臨困難，最遲須在明年7月前決定是否恢復義務兵役制度。 歐新社

德國資深國會議員羅維坎普（Thomas Roewekamp）告訴法新社，德國在招募士兵方面面臨困難，最遲須在明年7月前決定是否恢復義務兵役制度。

法新社報導，面對俄羅斯威脅日增以及美國政策走向難以預測，德國正尋求重整軍隊，先前承諾在2035年前將現役部隊人數從目前18萬5000人增到至少26萬人。

德國政府去年11月推出志願役新模式，同時要求18歲男性強制登記。然而今年1月至5月儘管約有30萬年輕人接獲通知，最後僅招募到530名新兵。

德國國會國防委員會主席羅維坎普表示，如果德國無法透過志願役制達標，「我們將必須恢復徵兵制」。

他說：「我們必須在明年7月31日前做出決定。」

德國 軍人 徵兵制 兵役

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