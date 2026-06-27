聽新聞
0:00 / 0:00

中共跨境鎮壓 人權調查：遍布41個國家或地區

中央社／ 威靈頓26日綜合外電報導

一項人權調查報告顯示，中國在全球41個國家或地區有實行跨境鎮壓，最受影響的是不丹、印度香港等地人民，尤其身處海外且倡導民主的中國公民。

法國國際廣播電台（RFI）報導，這項中國跨境鎮壓調查是由總部設於紐西蘭的人權評量倡議組織（Human Rights Measurement Initiative）進行，並在今天發表最新報告，報告邀請77位關注中國和香港的人權專家回答相關問題彙編而成。

調查結果發現，被指有中國跨境鎮壓的41個國家或地區分布全球5大洲，分別是亞洲、北美洲、南美洲、歐洲與大洋洲，其中包括美國、英國、加拿大、泰國、澳洲、德國、台灣、日本、法國、巴西以及俄羅斯等東歐國家。

至於跨境鎮壓的高危險族群，依照人權專家認定的排列，最多專家認定高危險的即是中國公民或居住境外國民，其次為中國人後代或有中國親戚的人士，以及批評中共政府但與中國沒有關係者。

人權專家還列出20多種中國去年常用的跨境鎮壓方法，以「身體傷害、騷擾與脅迫」為例，包含使用搜查令和賞金。

還有「法律和經濟脅迫」，鎮壓目標不時會面對拒絕更新護照、養老金提取被拒的風險。

但更廣泛利用的可能是「監控、數位活動和壓制言論自由」，商會、國際學生團體、海外公安局等皆為中國政府施壓、遊說及監控的管道。

中共 印度 香港

延伸閱讀

專家：各國須加強挺台 阻中國軍事脅迫重塑國際秩序

人民幣國際化卡關？ 歐洲學者：很少使用者會選擇中國的金融工具

英美法德關切台灣島以東海域巡查 陸外交部：正當舉措

中國部署太平洋軍力常態化 紐西蘭內部報告揭憂慮

相關新聞

破壞停火協議？川普指控伊朗無人機攻擊商船貨輪

美國總統川普26日指控伊朗打破美伊之間的停火協議，稱伊朗向通行荷莫茲海峽的船隻發射多架單程攻擊無人機，其中一架擊中一艘貨輪。

外援難進入！委強震至少589死 近5萬人失蹤

委內瑞拉代理總統羅德里格斯廿六日說，廿四日委國強震已造成五八九人罹難、二九八○人受傷。對強震是否影響委國至關重要的石油產業，外國能源公司說，並未大幅影響營運，石油設施大致安然無恙。

長榮長麗輪荷莫茲海峽遇襲 「人船貨均安」

英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）廿五日說，一艘貨輪聲稱在阿曼附近遭「投射物」擊中。路透同日引述四位消息人士報導，確認遭攻擊的是懸掛新加坡國旗的長榮海運「長麗輪」。伊朗副外長加里巴巴迪廿六日在社媒Ｘ寫道，若沒跟德黑蘭先協調，不保證外國船舶能安全通過海峽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。