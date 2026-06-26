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烏軍頻頻空襲！克里米亞宣布緊急狀態 當地面臨燃料短缺與停電

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導
俄羅斯吞併的克里米亞當局今天宣布進入「緊急狀態」，以因應烏克蘭日益頻繁的空襲對當地造成的衝擊。 路透社
俄羅斯吞併的克里米亞當局今天宣布進入「緊急狀態」，以因應烏克蘭日益頻繁的空襲對當地造成的衝擊。 路透社

俄羅斯吞併的克里米亞當局今天宣布進入「緊急狀態」，以因應烏克蘭日益頻繁的空襲對當地造成的衝擊。

法新社報導，由於烏克蘭先前攻擊俄羅斯南部、負責向克里米亞供應能源的基礎設施，當地目前面臨燃料短缺與停電問題。

俄羅斯扶植的克里米亞半島行政首長阿克瑟諾夫（Sergey Aksyonov）在Telegram發文表示：「當局已做出決定…將簽署法令，宣布克里米亞共和國和塞凡堡市（Sevastopol）進入區域層級緊急狀態。」

阿克瑟諾夫在貼文中表示，進入緊急狀態將有助於「快速解決確保各個部門穩定運作的相關任務」。

基輔方面表示，發動空襲是對俄羅斯幾乎每天轟炸烏克蘭平民與能源基礎設施的合理回應。

阿克瑟諾夫在昨天發布的聲明中承認，克里米亞正面臨「充滿挑戰的時期」，而「燃料供應狀況」是最為嚴峻的問題。

他在聲明中表示：「我無法確切說明需要多久時間，也無法公開具體的行動計畫。不過，我們正在採取行動。」

他也承認，俄羅斯軍隊無法完全保護該半島。他表示：「遺憾的是…世界上沒有任何防空系統，在安全性與有效性上是絕對完美的。」

克里米亞 俄羅斯 烏克蘭

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