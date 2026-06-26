日自衛隊隨身碟藏陸病毒 日防相：未造成實質影響

日本防衛大臣小泉進次郎今天針對陸上自衛隊所使用的隨身碟感染中國病毒一事表示，陸自並沒有依規定進行安全檢查。但他也指出，該事件並未對系統造成實質影響。

「日本經濟新聞」25日據日本陸上自衛隊（簡稱陸自）的內部文件指出，陸自直到2025年2月為止，在機密系統的辦公設備上，持續使用了感染中國病毒的隨身碟近1年。

日本放送協會（NHK）和日本TBS電視台報導，小泉今天在內閣會議後的記者會上表示，該病毒並不具備竊取資訊或與外部通訊的功能，且並未發現該程式擴散至與隨身碟連接的各項系統中。小泉對此指出：「根據目前收到的報告，這起事件並未對陸自的系統造成影響。」

不過，小泉也坦言，在使用隨身碟時，陸自人員並未遵守「先進行病毒掃描以確認安全性」的內部規定。他強調：「我認為陸自人員並未遵守『確認安全性』這項規定，是一個嚴重的問題。為了防範此類事件再次發生，目前我們正在徹底要求落實病毒掃描。」

報導指出，這批隨身碟是在應對能登半島地震時登記並投入使用的，目前陸自正在針對這批物資的取得管道與詳細經過展開深入調查。