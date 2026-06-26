快訊

00929等三檔台股ETF換股出爐 刪台積電、聯發科、聯電等

「住30年從未這麼嚴重」雨彈狂炸竹北釀淹水 道路封閉、住家泡水

聽新聞
0:00 / 0:00

川普與梅洛尼交鋒後 義大利將加入美主導矽盛世倡議

中央社／ 羅馬26日綜合外電報導
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與美國總統川普近日交鋒後，義大利外交官員表示，羅馬仍會加入美方主導、聚焦人工智慧（AI）供應鏈的「矽盛世」（Pax Silica）倡議。 路透社
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與美國總統川普近日交鋒後，義大利外交官員表示，羅馬仍會加入美方主導、聚焦人工智慧（AI）供應鏈的「矽盛世」（Pax Silica）倡議。 路透社

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與美國總統川普近日交鋒後，義大利外交官員表示，羅馬仍會加入美方主導、聚焦人工智慧（AI）供應鏈的「矽盛世」（Pax Silica）倡議。

川普（Donald Trump）與梅洛尼近來因七大工業國集團（G7）領袖峰會中一張兩人合照互槓。川普稱梅洛尼「請求」與他合照，梅洛尼反擊川普捏造後，川普又發文堅稱梅洛尼屢次請求合照，進一步加劇這兩個盟邦間罕見的外交齟齬。

路透社報導，義大利駐美大使瓦里奇歐（ArmandoVarricchio）今天告訴義大利媒體「晚郵報」（CorriereDella Sera）表示，義國外交部長塔加尼（AntonioTajani）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將於「第一個合適的時機」簽署合作備忘錄（MOU）。

瓦里奇歐表示：「這奠定了政治基礎，顯示我們雙方願意重啟之前暫停的合作。」

「矽盛世」倡議是美國與盟國組成的合作團體，旨在確保AI供應鏈安全，涵蓋能源、關鍵礦產、先進製造以及AI等領域。歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）及荷蘭都已簽署加入。

瓦里奇歐昨天以觀察員身分出席在華府舉行的「矽盛世」峰會，與英國、德國及日本等國一同簽署「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration）。

義大利原訂22日在邁阿密加入「矽盛世」倡議，但在川普與梅洛尼交鋒後，塔加尼取消原訂6月21至22日的訪美行程。

川普 梅洛尼 義大利 美國 G7

延伸閱讀

降低對中依賴 美打造「矽盛世」強化晶片、AI基礎建設、能源供應鏈

「情況不樂觀」美派搜救隊 多國伸援委內瑞拉

獲成員國最終批准！歐美關稅協議趕在川普期限7月4日前生效

雙頭馬車？范斯、魯比歐外交立場不同調 凸顯川普政府內部分歧

相關新聞

委內瑞拉強震！極淺層雙震已至少235死，政府面臨災情與通膨多重困境

委內瑞拉於2026年6月24日發生兩起大規模強震，在當地時間下午6點4分，1分鐘內接連發生規模7.2與7.5的強震，導致上百棟房屋倒塌。截至6月26日，已至少造成235人死亡、超過4,300人受傷。這兩起地震的受災地點集中在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）及拉瓜伊拉（La Guaira），而且都是地下深度小於30公里的極淺層地震、又發生於人口稠密的地區，導致災情相當嚴重。目前救援仍在進行中，然而救援時間已超過36小時，死傷數字還有可能持續上修。地震發生後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）於6月24日當日晚間宣布全國進入緊急狀態，關閉地鐵及已嚴重毀損的西蒙．玻利瓦爾國際機場，並下令全國各級學校停課一週。世界各國也相繼投入委內瑞拉災區救援，美國軍方也已於2026年6月25日宣布，將緊急派遣兩艘軍艦、多架運輸機及直升機前往災區，協助委內瑞拉搜救作業。

把羅興亞人趕出大馬？族群政治、右翼浪潮下的難民議題

近期，羅興亞人（Rohingya）再次站上馬來西亞社會輿論的風口浪尖。首先是2026年5月下旬穆斯林宰牲節（Eid al-Adha）期間，馬來西亞雪蘭莪州有居民投訴，當地的羅興亞社群未妥善處理節慶宰牲儀式的廢棄物，直接將牛隻的血液、殘骸等丟棄在住宅區的溝渠，引發衛生疑慮。

川普與梅洛尼交鋒後 義大利將加入美主導矽盛世倡議

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與美國總統川普近日交鋒後，義大利外交官員表示，羅馬仍會加入美方主導、聚焦...

南韓前第一夫人金建希收賄關說一審判刑7年 沒收珠寶與迪奧包

南韓前第一夫人金建希因涉嫌收受高價珠寶與名牌精品等財物，並替他人進行人事及利益關說而遭起訴。首爾中央地方法院一審合議庭26日認定全部起訴事實成立，依「特定犯罪加重處罰法」中的斡旋收賄罪，判處金建希有期徒刑7年。

影／委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

委內瑞拉24日不到1分鐘內接連發生規模7.2及7.5強震，重創首都卡拉卡斯（Caracas）及周邊地區，目前已造成至少235人死亡、至少4300人受傷。救援人員正加緊在瓦礫堆中搜救，希望搶救生還者。

川普曾發豪語要伊朗無條件投降 如今讓步的卻是美國

川普3月曾宣稱，要結束他對伊朗發動的戰爭，必須以伊朗「無條件投降」為前提。如今美國與伊朗達成初步協議，戰爭確實走向收束，但結局和川普當初的豪語相去甚遠。這場戰爭最後看起來更像是一種「有條件投降」，只是讓步的一方不是伊朗，而是美國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。