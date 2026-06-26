墨西哥、西班牙藉世界盃融冰 兩國同意強化外交關係

藉著世界盃瀰漫的友好氛圍，墨西哥總統薛恩鮑姆與西班牙國王菲利佩六世今天緩解兩國間因殖民歷史引發的緊張關係。

法新社報導，兩國外交關係於2019年降至冰點，當時薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的政治導師、時任總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）致函西班牙王室，要求承認16世紀殖民時期所犯下的「罪行」。

菲利佩六世（Felipe VI）從未回應這封信，而西班牙外交部長則為兩國共同的歷史辯護且拒絕道歉。

然而，薛恩鮑姆今天與菲利佩六世會面時，被媒體捕捉到熱情握手的畫面，兩人不僅暢聊足球，還對近期遭遇2場強震釀成至少235人死亡的委內瑞拉表達聲援之意。

會面結束後，薛恩鮑姆在社群平台X發文指出：「我們討論了原住民在歷史長河中的重要性，以及墨西哥與西班牙之間的情誼。我們同意加強雙邊關係，以造福兩國人民。」

西班牙王室會後則發表聲明指出，這次訪問「在兩國關係持續深化的背景下進行」。

兩國關係確實一度緊張。早在2024年，薛恩鮑姆就沒有邀請菲利佩六世參加她的就職典禮，西班牙隨後也拒絕派代表出席典禮。

但據西班牙王室的說法，雙方過去1年來均積極作為，共同促成菲利佩六世這次的正式訪問，以「重新鞏固將兩國人民緊密相連的親密感與情誼」。