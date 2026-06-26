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韓國國防部擬訓練50萬「無人機戰士」　因應北韓威脅

中央社／ 首爾26日綜合外電報導

韓國防部今天表示，為因應北韓威脅，將大幅擴充無人機及反無人機作戰能力，包括訓練50萬名「無人機戰士」，並在前線部隊部署數萬套無人作戰系統。

路透社報導，南韓軍方也計劃在2029年前生產11萬架無人機，配發陸軍、海軍、空軍及陸戰隊，目標是將無人機納入單兵標準配備。

國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）在簡報中表示：「無人機不應只是少數部隊專用的裝備，而應成為普遍的作戰工具」。他還說，未來官兵將會把無人機視為「第二件個人武器」。

安圭伯指出，基於國家安全考量，南韓將採用100%國產零組件來生產無人機系統，不再使用中國製零件。

南韓與北韓近年皆加速發展無人機戰力，並從烏克蘭及中東戰場汲取經驗。這些衝突顯示，無人機已成為改變戰爭樣貌的重要武器。

安圭伯說，「大量部署低成本無人機正從根本上改變現代戰爭樣貌」，北韓也正快速提升無人系統能力，對南韓軍事與民用設施構成更大威脅。

根據規劃，南韓將擴大部署雷射與高功率微波等反無人機武器，並調整作戰模式，由陸、海、空軍各軍種自行運用無人機執行偵察與打擊任務，不再完全依賴中央指揮體系。

國防部高階官員表示，軍方也將迅速採購逾2萬架低成本、消耗式無人機，並導入人工智慧（AI）蜂群系統（swarm system）及滯空攻擊彈藥（loiteringmunitions，為一種自殺無人機）。

國防部表示，將調整軍備採購規定，加速導入民間技術，並由軍方擔任主要買主，以協助打造國內無人機產業生態系。

這項擴軍計畫適逢南韓無人機政策引發政治敏感議題。本月稍早，南韓前總統尹錫悅涉嫌利用軍用無人機入侵北韓、作為推動2024年戒嚴令的藉口，遭法院判處30年有期徒刑。

現任總統李在明（Lee Jae Myung）政府已裁撤前朝設立的無人機作戰司令部，並計劃成立新組織，負責政策、戰力發展與後勤支援，而實際作戰則交由各軍種負責。

此外，南韓也因人口減少導致兵源萎縮，軍方加速導入自動化與無人系統，有助維持整體作戰能力。

北韓 無人機 韓國

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