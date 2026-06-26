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烏克蘭夜襲逾10地區 俄羅斯宣稱擊落660架無人機
俄羅斯國防部今天表示，俄方防空系統夜間在十幾個地區擊落了660架烏克蘭無人機，這是自衝突爆發以來單日最高紀錄之一。
法新社報導，俄國國防部在國營社群平台Max上表示，無人機是在包括俄國首都莫斯科、併吞的克里米亞半島（Crimean Peninsula）、黑海及亞速海（Sea ofAzov）在內的十多個地區上空遭到摧毀。
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，至少有47架朝莫斯科飛來的無人機遭到攔截。
索比亞寧在Telegram上表示：「緊急服務專家正在碎片墜落處進行作業。」他並未通報任何人員傷亡或財產損害。
莫斯科以南約180公里的杜拉州（Tula）州長米利亞耶夫（Dmitry Milyaev）表示，杜拉州也遭到「大規模」無人機襲擊。
米利亞耶夫在Telegram上表示：「謝基諾區（Shchekino）的一處民宅受損，導致一名女性受傷。」
烏克蘭近幾個月加強了針對俄羅斯的長程無人機攻擊行動，特別鎖定能源基礎設施，旨在切斷克里姆林宮資助戰爭的關鍵收入來源。這場戰爭目前已進入第5年。
烏克蘭上週發動的一場攻擊，曾導致莫斯科東南部的一座煉油廠發生火災。
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