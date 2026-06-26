金正恩督導武器測試 強化南部邊境火力

北韓官媒今天報導，領導人金正恩昨天視導多項關鍵性武器的測試，這是北韓武器現代化、加強和南韓邊界火力部署計畫的一環。

「北韓中央通信社」（KCNA）表示，在韓戰爆發紀念日進行的這項測試，包括升級版240毫米24管多管火箭發射系統、戰術彈道飛彈及155毫米自走砲。

報導指出，升級後的多管火箭系統配備自主精準導引系統，射程已延長至90公里。

金正恩對這項測試結果表示滿意，並強調平壤正致力於「超高精準」武器系統自動化與長程化。

金正恩表示，這些努力的目標，是為了加強與南韓邊境上的防禦力。

北韓上月表示，已測試多款戰術彈道飛彈、火箭砲及人工智慧（AI）導引的精準巡弋飛彈，這是為現代戰爭所設計。

韓國慶南大學遠東問題研究所（Institute for FarEastern Studies, IFES）教授林乙哲（Lim Eul-chul）認為：「北韓最終目的，是要在前線建立完整的戰術核武與精準打擊能力，讓南韓全境都處於其打擊範圍內。」

南韓統一部表示，北韓這次測試顯然是他們5年國防發展計畫的一環。