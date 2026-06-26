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與中國進行外交刀鋒戰 澳洲萬那杜將簽安全條約

中央社／ 雪梨26日專電

澳洲人報」昨天報導，萬那杜總理納帕特下週訪問澳洲期間，將與澳洲總理艾班尼斯簽訂名為「納卡馬協議」的雙邊安全合作條約，坎培拉反制北京伸手太平洋安全事務的議題，再度成為澳洲輿論焦點。

納帕特（Jotham Napat）將於28日抵達澳洲首都坎培拉，並於29日前往澳洲國會大廈出席簽署儀式，與艾班尼斯（Anthony Albanese）進行雙邊會談。

中國持續針對太平洋島國擴大影響力，有澳洲外交官員形容澳、中兩國於太平洋島國正陷入「外交刀鋒戰」（diplomatic knife fight）。而澳、萬即將簽訂「納卡馬協議」的消息傳出後，坎培拉與北京當局在太平洋地區的角力，隨即成為焦點。

澳、萬兩國達成安全合作協議的過程，除了多番轉折之外，還涉及長達好幾年的談判過程。事緣於2022年澳洲大選後政黨輪替，工黨政府上台；當時新任外交部長黃英賢（Penny Wong）隨即展開一連串出訪太平洋島國行程，以反制中國介入太平洋事務，並且鞏固澳洲於該區域的影響力；其中，2022年12月澳、萬兩國簽訂「雙邊安全協議」。

不過，澳、萬「雙邊安全協議」一直未被萬那杜國會認可；換言之，該項經過雙方簽署的協議，結果形同廢紙。隨後，澳、萬兩國推動「納卡馬協議」；不過，2025年9月萬那杜政府以「納卡馬協議」恐損害國家主權為理由，相關談判進程和簽署時間一度被延後。

經過多番波折後，萬那杜內閣才於今年5月同意與澳洲達成新版本的「納卡馬協議」。其中引起國際媒體關注的是，新版本協議並未納入限制中國投資萬那杜關鍵基礎設施和其他敏感領域的條款。

換言之，新版本協議雖然鞏固澳洲作為萬那杜主要安全夥伴的地位，但並未阻止萬那杜與中國合作。

前澳洲駐索羅門群島高級專員巴特利（JamesBatley）提醒，目前尚不清楚「納卡馬協議」是否純粹是一項「象徵性」的條約；而且，目前也不確定萬那杜是否會迅速與中國展開進一步安全合作。他向「澳洲人報」（The Australian）提出疑問說：「他們（萬那杜）會不會過幾天後就和中國簽署協議，進而削弱這項協議（納卡馬協議）的作用？」

「澳洲人報」又提到，澳洲近日公布在2026至2027財政年度中，澳洲的太平洋島國合作簽證配額將不會納入萬那杜；換言之，澳洲將暫停透過太平洋島國合作機制向萬那杜公民簽發相關澳洲永久居留簽證。

「澳洲人報」指澳洲政府的舉動，形同是向萬那杜政府提出警告。萬那杜政府顧問克雷格（GlenCraig）6月中向紐西蘭公廣媒體RNZ表示，他認為澳洲政府利用太平洋島國合作簽證配額，針對「納卡馬協議」問題向萬那杜政府施壓。

萬那杜 澳洲 艾班尼斯

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