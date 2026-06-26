烏克蘭無人機攻勢奏效 克里米亞補給中斷遭孤立

烏克蘭近期在戰事中，將戰略重心轉向截斷俄羅斯在克里米亞的後勤補給線，透過多管齊下的無人機攻勢，孤立遭俄方占領的克里米亞半島，且這項策略正全面奏效。

基輔獨立報（The Kyiv Independent）報導，烏克蘭計劃徹底孤立克里米亞半島，截斷來自俄羅斯的物資補給，並摧毀關鍵基礎設施，讓駐紮在克里米亞的俄羅斯占領軍陷入彈盡糧絕困境。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在6月17日的1場專訪中表示：「地獄將至，後勤補給正被截斷，克里米亞正在遭到孤立。」

烏克蘭這場「封鎖戰」已使當地燃料嚴重短缺，針對電力基礎設施的遠程無人機攻擊，更讓整個半島大規模停電。俄羅斯遊客紛紛提早回家，俄方軍事部落客也日益恐慌，試圖就克里米亞局勢敲響警鐘。

前俄羅斯聯邦安全局（FSB）官員、已被定罪的戰犯葛金（Igor Girkin）悲觀指出：「目前情況相當嚴峻，一旦敵方持續以更快的節奏發動這種『戰略空中攻勢』，幾週內局勢恐更加危急。」

烏克蘭攻擊克里米亞並非新鮮事，但目前這場攻勢，代表烏軍在戰術上已從過去零星打擊高價值軍事目標，轉變為持續性的行動，讓克里米亞半島更難獲得補給、更難守住。

烏軍自今年4月起實施「後勤封鎖」戰略，烏克蘭的中程無人機便開始有系統地沿著R-280公路，也就是俗稱「新俄羅斯公路」（Novorossiya highway）攻擊俄方車隊。

此外，烏軍也持續轟炸俄國在克赤海峽（KerchStrait）運輸石油與軍用物資的渡輪、連接半島與赫松（Kherson）占領區的橋梁，以及克里米亞本地的燃料庫、儲氣設施與電力基礎設施。

烏克蘭安全合作中心（Ukrainian Security andCooperation Center）共同創辦人庫詹（Oksana Kuzan）告訴基輔獨立報：「烏克蘭的攻擊正漸漸轉向克里米亞…最初只是利用無人機截斷頓內茨克州（Donetsk）的關鍵後勤補給，如今已演變成規模更大的行動。」

這項行動已造成重大衝擊。克赤的儲油碼頭6月21日遭烏克蘭無人機攻擊後，俄國占領當局隨即宣布全面禁止販售燃料給民眾，後續甚至宣布塞凡堡（Sevastopol）所有超市、酒吧與餐廳，晚間8時起須強制打烊。

庫詹認為，烏克蘭成功孤立克里米亞，將有助迫使俄羅斯重返談判桌，「烏克蘭目前雖然還沒從俄羅斯手中奪回主導權，至少也正在為此目標鋪路。這些條件，最終將迫使俄羅斯坐到談判桌前，展開實質性的談判。」

不過，詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（JamesMartin Center for Nonproliferation Studies）俄國事務專家諾特（Hanna Notte）告訴基輔獨立報，儘管烏克蘭無論在克里米亞或俄羅斯境內都能造成相當程度的「經濟痛楚」，但想要俄國僅因克里米亞面臨烏方壓力就同意停火，可能性仍不高。