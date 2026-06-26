快訊

桃竹為何雨那麼大？氣象署曝原因「好天氣要等到這天」

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉「極淺層雙震」已235死，政府面臨災情與通膨多重危機

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭無人機攻勢奏效 克里米亞補給中斷遭孤立

中央社／ 基輔25日綜合外電報導

烏克蘭近期在戰事中，將戰略重心轉向截斷俄羅斯克里米亞的後勤補給線，透過多管齊下的無人機攻勢，孤立遭俄方占領的克里米亞半島，且這項策略正全面奏效。

基輔獨立報（The Kyiv Independent）報導，烏克蘭計劃徹底孤立克里米亞半島，截斷來自俄羅斯的物資補給，並摧毀關鍵基礎設施，讓駐紮在克里米亞的俄羅斯占領軍陷入彈盡糧絕困境。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在6月17日的1場專訪中表示：「地獄將至，後勤補給正被截斷，克里米亞正在遭到孤立。」

烏克蘭這場「封鎖戰」已使當地燃料嚴重短缺，針對電力基礎設施的遠程無人機攻擊，更讓整個半島大規模停電。俄羅斯遊客紛紛提早回家，俄方軍事部落客也日益恐慌，試圖就克里米亞局勢敲響警鐘。

前俄羅斯聯邦安全局（FSB）官員、已被定罪的戰犯葛金（Igor Girkin）悲觀指出：「目前情況相當嚴峻，一旦敵方持續以更快的節奏發動這種『戰略空中攻勢』，幾週內局勢恐更加危急。」

烏克蘭攻擊克里米亞並非新鮮事，但目前這場攻勢，代表烏軍在戰術上已從過去零星打擊高價值軍事目標，轉變為持續性的行動，讓克里米亞半島更難獲得補給、更難守住。

烏軍自今年4月起實施「後勤封鎖」戰略，烏克蘭的中程無人機便開始有系統地沿著R-280公路，也就是俗稱「新俄羅斯公路」（Novorossiya highway）攻擊俄方車隊。

此外，烏軍也持續轟炸俄國在克赤海峽（KerchStrait）運輸石油與軍用物資的渡輪、連接半島與赫松（Kherson）占領區的橋梁，以及克里米亞本地的燃料庫、儲氣設施與電力基礎設施。

烏克蘭安全合作中心（Ukrainian Security andCooperation Center）共同創辦人庫詹（Oksana Kuzan）告訴基輔獨立報：「烏克蘭的攻擊正漸漸轉向克里米亞…最初只是利用無人機截斷頓內茨克州（Donetsk）的關鍵後勤補給，如今已演變成規模更大的行動。」

這項行動已造成重大衝擊。克赤的儲油碼頭6月21日遭烏克蘭無人機攻擊後，俄國占領當局隨即宣布全面禁止販售燃料給民眾，後續甚至宣布塞凡堡（Sevastopol）所有超市、酒吧與餐廳，晚間8時起須強制打烊。

庫詹認為，烏克蘭成功孤立克里米亞，將有助迫使俄羅斯重返談判桌，「烏克蘭目前雖然還沒從俄羅斯手中奪回主導權，至少也正在為此目標鋪路。這些條件，最終將迫使俄羅斯坐到談判桌前，展開實質性的談判。」

不過，詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（JamesMartin Center for Nonproliferation Studies）俄國事務專家諾特（Hanna Notte）告訴基輔獨立報，儘管烏克蘭無論在克里米亞或俄羅斯境內都能造成相當程度的「經濟痛楚」，但想要俄國僅因克里米亞面臨烏方壓力就同意停火，可能性仍不高。

烏克蘭 克里米亞 俄羅斯

延伸閱讀

林中斌／新戰爭 意外多 演化快

俄羅斯燃油短缺催生「神奇省油錠」熱潮 號稱一顆可讓汽油變高級油

曾酸「手上沒好牌」！川普突改口讚澤倫斯基：對抗俄表現可圈可點

專家：各國須加強挺台 阻中國軍事脅迫重塑國際秩序

相關新聞

委內瑞拉強震！極淺層雙震已至少235死，政府面臨災情與通膨多重困境

委內瑞拉於2026年6月24日發生兩起大規模強震，在當地時間下午6點4分，1分鐘內接連發生規模7.2與7.5的強震，導致上百棟房屋倒塌。截至6月26日，已至少造成235人死亡、超過4,300人受傷。這兩起地震的受災地點集中在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）及拉瓜伊拉（La Guaira），而且都是地下深度小於30公里的極淺層地震、又發生於人口稠密的地區，導致災情相當嚴重。目前救援仍在進行中，然而救援時間已超過36小時，死傷數字還有可能持續上修。地震發生後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）於6月24日當日晚間宣布全國進入緊急狀態，關閉地鐵及已嚴重毀損的西蒙．玻利瓦爾國際機場，並下令全國各級學校停課一週。世界各國也相繼投入委內瑞拉災區救援，美國軍方也已於2026年6月25日宣布，將緊急派遣兩艘軍艦、多架運輸機及直升機前往災區，協助委內瑞拉搜救作業。

把羅興亞人趕出大馬？族群政治、右翼浪潮下的難民議題

近期，羅興亞人（Rohingya）再次站上馬來西亞社會輿論的風口浪尖。首先是2026年5月下旬穆斯林宰牲節（Eid al-Adha）期間，馬來西亞雪蘭莪州有居民投訴，當地的羅興亞社群未妥善處理節慶宰牲儀式的廢棄物，直接將牛隻的血液、殘骸等丟棄在住宅區的溝渠，引發衛生疑慮。

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉日前接連發生規模7.2及7.5的兩起強震，造成首都卡拉卡斯大量建築倒塌、死傷慘重。雖然發生在遠方，但這場災難為美國加州敲響警鐘。洛杉磯、舊金山與卡拉卡斯同樣位於活躍地震帶，都存在大量耐震力不足的老舊建築，一旦遭遇強震，恐重演類似悲劇。

川普再稱伊朗將買美國農產 伊朗議長酸：美國只出口垃圾話與空頭支票

美國總統川普23日表示，伊朗未來將使用遭制裁後解凍的資金向美國採購農產品，25日又重申相關程序「很快就會開始」。不過，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）否認此說，並在X發文反諷，美國多年來種下的只有「數十年的不信任」。

加州把太陽能板架上運河 兼顧發電也留住水與土地

加州有綿延4000英里的運河，穿過柑橘園與堅果樹田，把灌溉用水與飲用水送到全州各地的農場與住家。這些運河對美國日益乾旱的地區至關重要。現在，研究人員把太陽能板架到運河上方，想讓它白天發電，也替水道遮蔭、減少蒸發。這個看似簡單的構想，可能為乾旱地區提供一種新解方。

英王真的很有錢！查理三世首公開納稅5.5億元 確定不搬回白金漢宮

英國國王查理三世成為首位公開自身稅額的英國君主，公布2024至2025年度繳納1290萬英鎊（約台幣5.54億元）稅金，躋身英國納稅額前100名納稅人。此外，他與王后卡蜜拉（Queen Camilla）將繼續居住在克拉倫斯宮，不會搬回白金漢宮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。