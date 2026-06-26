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中國部署太平洋軍力常態化 紐西蘭內部報告揭憂慮

中央社／ 威靈頓26日綜合外電報導

法新社所見一份紐西蘭政府內部文件指出，隨著北京擴大在太平洋地區的部署，中國的彈道飛彈試射及海軍行動在當地現蹤已屬「常態性」。

紐西蘭國防部與外交暨貿易部於2025年12月所撰的報告提出上述警告。當時兩部門正監控中國人民解放軍海軍一支艦隊在菲律賓海域的活動。

文件也指出：「紐西蘭官員正與澳洲夥伴保持密切聯繫，以持續掌握中國相關軍事活動的最新動向。」

文件說：「我們預期中國的行動如2025年2月人民解放軍海軍編隊通過塔斯曼海（Tasman Sea）、2024年9月中國發射洲際彈道飛彈進入太平洋，這些都會成為我們戰略環境中的常態。」

法新社報導，這份長達15頁的報告，已呈送紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）與國防部、外交部和情報部首長。

近年來，中國投入數十億美元發展國防，儘管北京強調其目標是和平的，但仍讓一些政府感到憂心。

早在2025年2月，中國3艘軍艦派遣至澳洲與紐西蘭之間的塔斯曼海，紐政府便對中國軍事動態提高警覺。

中國對太平洋區採取漸進式戰略。文件提到去年12月中國派遣艦隊前往菲律賓海和南太平洋的部署，是北京近10年來漸進擴張的一環。

「北京已在此區投入各種艦艇，並不限於醫療艦、支援人道救援及災害應變的兩棲艦，還包括用於外太空事件支援的專用船艇。」外太空支援船用來追蹤火箭發射、衛星和洲際飛彈活動。

紐西蘭 彈道飛彈 菲律賓

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