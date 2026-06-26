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羅斯福號航空母艦外號「大棒」 扛環太軍演指揮中樞

中央社／ 夏威夷檀香山25日專電

環太平洋軍演，外號「大棒」的航空母艦羅斯福號擔綱重任，艦長馬西斯向中央社記者表示，航艦不僅是一座移動機場，更是扮演旗艦角色，擔綱海上指揮中樞。

環太平洋軍演（RIMPAC）24日登場，羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt, CVN 71）現正停靠珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）。

這艘10萬噸級軍艦全長超過300公尺，飛行甲板面積相當於3座足球場。中央社記者今天登艦採訪，甲板上可見數十架美國主力戰機，艦上官兵忙於靠港作業，準備10多天之後與30多艘各國軍艦出海演訓。

機庫甲板內，掛著巨幅美國國旗，大型旗幟寫著這艘航艦的外號「大棒」（The Big Stick）。

這個外號源自美國前總統、老羅斯福（TheodoreRoosevelt）的名言：「溫言在口，大棒在手，故而致遠」（Speak softly and carry a big stick, you will gofar）。這句名言反映美軍一向信奉的「以實力求和平」理念。

官兵忙於補給物資、維修飛機裝備。一大箱一大箱的水果、雞蛋搬進船艙。艦上共有5000多名官兵參與演習，在船上一起工作生活。

羅斯福號艦長馬西斯（William Mathis）今天回答中央社記者提問，談到航空母艦在這場大型跨國演訓扮演「旗艦」（flagship）角色。馬西斯說：「艦上擁有許多通訊設備、電腦系統，許多參謀人員在這裡規劃、協調與溝通。」

航空母艦載體龐大，艦上有如一座小型城市。副艦長席佛（Michael Sliver）解釋人員管理的重要。他說，航空母艦上每一架飛機起飛、每一次飛機降落，背後都是大量人員在維修軍機、操作起降設備，「這些都仰賴大量的訓練」。

席佛表示，環太軍演就是一次絕佳的訓練機會，讓艦上官兵與美軍其他軍艦、與其他國家盟友的軍艦一起演練，步調有如小孩學步，「從比較慢的節奏開始，先爬、再走最後才跑幾來」。

席佛表示，這就是演習最重要的意義，讓所有官兵在安全的環境下，一步一步發現問題、修正問題，中間只要發生問題，隨時都可以暫停演習，因為安全是最高原則。

軍演 中央社 軍艦

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