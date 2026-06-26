韓國總理訪旅順 設法迎回安重根遺骸

韓國總理金民錫前天在大連參觀韓國抗日英雄安重根曾被關押的旅順監獄舊址，以及其受審的日本關東法院舊址。他表示，如今已是設法尋找安重根義士遺骸、將其迎回祖國之時。

韓聯社報道，金民錫說，安重根義士的一生是一段悲壯的血淚史，這種感受超越感動，令人久久不能平靜。韓國如今雖已基本躋身發達國家行列，但不能忘記這一切的基礎是先烈們在艱難歲月中以鮮血和生命進行的抗爭。

金民錫高度評價並感謝中方為保護相關歷史遺跡所做的努力，並稱希望中國政府和有關機構能夠進一步完善相關設施，為韓國民眾參觀提供更多便利。

安重根出生於1879年，早年參加抗日義兵運動，反對日本對朝鮮半島的侵略。1909年10月26日，安重根在哈爾濱火車站近距離殺害時任日本樞密院議長伊藤博文，隨後在現場被捕，次年3月26日在旅順監獄就義。

金民錫訪中3天，包括訪問母校清華大學，前往大連與中國國務院總理李強舉行會談，出席夏季達沃斯論壇並發表演講。

關於此次訪問成果，他表示，雙方就加強韓中關係達成共識，就尖端技術合作進行廣泛討論，並呼籲中方在韓朝對話和朝美對話方面發揮作用，獲得中方積極回應。