美伊戰爭 參院擬封殺867億美元追加預算

美國總統川普廿四日向國會尋求近八七六億美元的追加預算，其中大部分用於支應美伊戰爭開銷。紐約時報報導，這項追加預算案難以在參議院過關，因為民主黨參議員反對，認為這類預算應透過年度預算審議程序進行。

法新社報導，白宮提出的補充經費請求，包含撥給五角大廈數百億美元，及用於美國農民、中非伊波拉疫情應對工作與國內基礎設施建設的資金。

在這項追加預算案提出前一天，國會剛通過一項象徵性決議，要求川普除非獲得國會議員的明確授權，否則應結束美國對伊朗的敵對行動。

白宮管理及預算局局長伏特致眾議院議長強生的信函中提出這項請求，敦促國會迅速針對他所稱「重要且緊急的請求」採取行動。

這套追加預算案，大部分將用於與美伊衝突相關的軍事成本。行政部門為五角大廈請求約六七○億美元，其中包括二一○億美元的彈藥與其他軍事能力費用、一七三億美元的行動成本，以及一二一億美元的機密計畫經費。

此外，行政部門還為能源部尋求近七點六八億美元，用於與伊朗相關的核能及能源安全；並為國務院尋求三億美元，用於伊朗周邊國家的使館安全與建設。

路透報導，預算中還包括撥款八億美元在肯亞建立一處隔離中心，用於安置曾接觸過伊波拉病毒的美國人，並支應物資、治療、接觸者追蹤、區域物流網絡及感染控制措施。

眾議院撥款委員會主席、奧克拉荷馬州共和黨籍眾議員柯爾表示，期待「與國會同僚一同全面審查這項撥款申請細節」。

然而，這項追加預算在參院註定難以過關。這類法案必須獲得兩黨支持跨越六十票門檻才能推進，而幾乎所有民主黨參議員都已表明反對這場戰爭，不會投票支持相關經費。

參院撥款委員會民主黨首席議員莫瑞表示：「數個月來，政府始終未能回答伊朗戰爭目標與正當性等基本問題，也未能提供最基本的成本資訊。」

莫瑞指出，這項撥款申請「不只為了支付總統這場災難性戰爭的費用，更企圖為五角大廈其他無關事項爭取數百億美元額外資金；這些支出本應透過年度撥款程序審議」。