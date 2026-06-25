快訊

新北二重疏洪道積淹水 今晚開始管制疏洪十路以北區段

高雄某高中校長失聯數小時 晚間被發現陳屍校長辦公室廁所

聽新聞
0:00 / 0:00

共同社：日人在陸被拘留 疑因試圖將稀土磁體加工出口

中央社／ 台北25日電
共同社今天報導，富士電機集團2名日籍員工在中國被拘留，可能是因試圖將稀土磁體以可拆卸的狀態加工成電機產品後出口。中方似乎懷疑其目的是在出口後拆卸產品，取出稀土磁體。上銬示意圖。圖／AI生成
共同社今天報導，富士電機集團2名日籍員工在中國被拘留，可能是因試圖將稀土磁體以可拆卸的狀態加工成電機產品後出口。中方似乎懷疑其目的是在出口後拆卸產品，取出稀土磁體。上銬示意圖。圖／AI生成

共同社今天報導，富士電機集團2名日籍員工在中國被拘留，可能是因試圖將稀土磁體以可拆卸的狀態加工成電機產品後出口。中方似乎懷疑其目的是在出口後拆卸產品，取出稀土磁體。

共同社報導，據行業團體相關人士表示，如果將稀土磁體以無法取出的狀態加工成產品，就不屬於中國的出口管制項目；但如果是可取出的狀態，則有可能被指是違法。

相關人士透露，在遼寧省大連市被拘留的富士電機集團2名日籍員工被中國海關視為有問題的行為可能是試圖將稀土磁體以可拆卸狀態加工成電機等產品後出口。

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」說後，中國祭出多項反制措施，包括今年1月加強對日本的兩用物項出口管制，當中包括稀土。

共同社的報導又指，大連發生日本人被拘留的事件後，「當地日僑社會出現動搖」。

報導表示，大連歷來與日本關係密切，且積極吸引日資企業進駐。據領事機構稱，當地約有1700家日資企業據點，有約3000名日本人。

一名常駐大連的日企高層表示，事件竟然發生在對日企一向友好的大連，「實在令人難以置信」。該名高層對於中國未對相關企業開罰而是直接拘留員工的做法表示疑惑。

因事件涉及中國對資源出口的管制，一名在中國經商的日企人士表示，「涉及資源業務的其他企業，是否也可能成為目標？」

日本 中方 稀土

延伸閱讀

大陸拘留2名富士電機員工 疑涉嫌走私稀土相關物品

日籍員工在大連被拘後 日企憂在陸商務風險升高

在陸日人涉攜稀土出境遭捕 陸商務部強化軍民兩用物項管制、鼓勵舉報

在陸日本人涉攜稀土物品出境遭捕 陸外交部：日方應提醒企業守法

相關新聞

賣書也有罪！香港獨立書店售《黎智英傳》被逮捕

香港國家安全處在6月24日傍晚突襲搜查獨立書店「獵人書店」，並且以「涉嫌煽動意圖及洗黑錢」罪名逮捕了書店負責人黃文萱及另外一名男性。港警在書店現場查獲「涉及展示及出售煽動刊物」，包括《黎智英傳》、以及曾為《蘋果日報》供稿的漫畫家尊子相關作品，都被港警視為煽動刊物的證據。這也是今年2026年3月港警搜查並逮捕一拳書館負責人之後，再一次以國安為由針對香港獨立書店發動打壓。

公廣媒體的費用從哪來？捷克擬廢除「媒體執照費」掀新聞獨立疑慮

捷克於2026年6月21日爆發數千人上街抗議，反對捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）政府提出的「取消媒體執照費」草案。由於民眾支付的「媒體執照費」是捷克兩大公共媒體捷克電視台（Česká televize）與捷克廣播電台（Český rozhlas）的主要財政來源，因此當捷克政府在2026年6月15日通過法律草案，取消向捷克各家戶收取的「媒體執照費」，改以政府預算直接撥款給公共媒體，引起公共媒體從業人員反彈。

委內瑞拉連2起規模7以上強震！USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

委內瑞拉中北部當地時間24日下午6時04分發生規模7.2、震源深度13公里的強烈地震，約39秒後又發生一起規模7.5、震源深度約10公里的地震。連續兩起強震造成建築物劇烈搖晃，居民驚恐逃到街頭。美國地質調查所（USGS）警告，當地可能出現重大傷亡及廣泛災損，後續仍可能發生伴隨強烈震動的餘震。

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死…川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉24日發生規模7.2強烈地震，約39秒後再發生一起規模7.5地震，造成建築物劇烈搖晃，居民驚恐逃到街頭。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）宣布全國進入緊急狀態，美國總統川普也指示相關政府機構做好準備，迅速展開援助行動。

強震導致網路和電力中斷 海外數百萬委內瑞拉人聯絡不到親友飽受煎熬

美國CNN報導，委內瑞拉雙強震導致停電及網路連線中斷，海外委內瑞拉人無法聯絡到國內親友確認他們是否平安，內心飽受煎熬。近年數百萬名委國人因為經濟崩潰和前總統馬杜洛獨裁統治逃往海外。

共同社：日人在陸被拘留 疑因試圖將稀土磁體加工出口

共同社今天報導，富士電機集團2名日籍員工在中國被拘留，可能是因試圖將稀土磁體以可拆卸的狀態加工成電機產品後出口。中方似乎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。