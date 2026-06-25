對台灣東部海域活動表關切 北京點名不滿有關國家、機構…台北感謝「國際友盟」

「有關國家應尊重中方主權、領土完整和海洋權益，停止混淆是非、顛倒黑白，有關機構不應發表與身份不符的言論」，中國外交部發言人郭嘉昆在周四（6月25日）的例行記者會上這樣回應，未具體點名「有關國家」、「有關機構」，僅表示中方是在「依法行使管轄權」。

針對中國近期在台灣東部海域的活動，英國在台辦事處、法國在台協會以及德國在台協會周三罕見發布聯合聲明，寫道：「我們注意到近期中國在台灣東部海域的新活動，並對此表示關切。這些行動威脅區域穩定、航行自由和國際航運安全。」與世界上大多數國家一樣，英國、法國和德國沒有與台灣建立正式外交關係，因此這三個駐台機構是三國在台灣的最高外交機構。

此外，在同一天，美國在台協會和美國國務院也對中國本月早些時候派公務船只進入台灣東部海域表達關切。

北京狠批民進黨當局

除了對「有關國家」、「有關機構」表示不滿外，中國外交部發言人郭嘉昆也在周四記者會上狠批台灣民進黨當局，稱其「對日本、菲律賓侵權行徑裝聾作啞、視而不見，卻拉攏貼靠外部勢力對中央政府維權行動大肆攻擊抹黑，鼓噪『台獨』分裂謬論，這再次暴露出民進黨當局冥頑不化的『台獨』本性和背叛中華民族整體利益的醜惡嘴臉，必將遭到兩岸同胞的唾棄和歷史的清算」。

中國將台灣視為其領土。6月6日中國宣布啟動「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，派出公務船進入台灣東部海域巡航。此舉激怒了台北。

中國稱，此次行動是針對日本和菲律賓的回應，因這兩國宣稱將展開「海域劃界談判」，北京方面稱，這涉及中國水域，「嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益」。

台灣方面則指責北京持續派出海警船侵擾台灣東部周邊海域，稱有商船在台灣以東水域遭到中國公務船「騷擾」。

此外，中國科研船「向陽紅22」近日航行至台灣專屬經濟海域，台灣方面也指其藉由科學調查之名、行霸權擴張之實。

台灣向「國際友盟」表示感謝

台灣國家安全會議秘書長吳釗燮周三晚間在社交媒體X上發文，對上述美、德、英、法的支持表示「衷心感謝」。他也寫道：「基於規則的國際秩序、維持現狀以及地區的和平與穩定，是我們共同關心的議題。中國應停止其海上擴張主義行徑。」

負責管理台灣海巡部門的台灣海洋委員會表示，台灣海峽及周邊海域的航行自由與海上安全，對全球貿易至關重要。該委員會還表示：「中國針對台灣的海上騷擾以及施加的政治壓力，不僅違反國際法，也損害了國際社會的共同利益。這些行為必須立即受到遏制，遭到共同抵制。」

該委員會在一份聲明中表示，台灣將繼續與「朋友」站在一起，並通過「合法、適當且堅定的措施，負責任地共同捍衛周邊海域的國際秩序」。

該委員會主委管碧玲也在Facebook上發文稱，「中國是區域穩定的破壞者，得到了認證！」她還寫道，「中國越侵擾台灣，國際越支持台灣！感謝國際友盟仗義執言！」

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