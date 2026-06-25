德國總理梅爾茨：德國電信網絡中安全戰略為優先考量

在周三（6月24日）的一次聯邦議會與政府的質詢問答環節中，德國總理梅爾茨強調，對中國產品仍滯留在德國電信網絡中深感擔憂。一般認為，梅爾茨的這番表態，預示他的政府將對華為、中興等中國制造商采取更為強硬的立場，尤其是在德國今後6G網絡的建設中，安全戰略將是最為核心的考量。

梅爾茨此前就曾表示，無論著眼於地緣政治、或者國家主權，德國的6G網絡決不允許中國產品出現。

如今，梅爾茨在回答社民黨議員舍茨爾（Johannes Schätzl）提出的德國的移動網絡中是否減少中國產品時，再次重申了他的立場，他說，公平的貿易總是雙向的，但歐洲企業的產品基本被排除在中國的通信網絡之外。「在這種情況下，如果還存在安全隱患，那麼絕對沒有理由允許（來自中國的）制造商進入歐盟或德國市場」。

他說，歐洲制造商也可以提供相關零部件，應該充分利用這一選擇。許多公司已經在盡可能地替換零部件。

梅爾茨表示，德國政府正在積極應對潛在的安全風險，包括外交部、國防部、內政部等在內的部門正在制定內容廣泛的安全戰略，其中也針對基礎設施。這一議題將得到優先考慮。「我們必須比之前更有效地保護我們的基礎設施。這牽涉到外部威脅，也包括系統內部的隱患。」

移動網絡在軍事領域也日益重要

根據議員的發言，德國電信近60%的基站使用了中國技術。只有在薩爾州、萊法州和巴伐利亞州這三個聯邦州，移動網絡完全采用了西方技術。由於地緣政治緊張局勢，移動網絡在軍事領域也日益重要，例如，對無人機的防御，需要使用移動網絡。有知情人士透露，技術供應商能夠訪問相關數據，甚至可能操縱網絡。

德國目前尚沒有6G移動網絡，但在之前建設4G和5G網絡時，曾大量采用華為和中興的設備。根據公開信息，德國5G網絡中的華為設備佔比曾一度達到約50%甚至更高。2024年，德國政府與運營商達成一致，2026年底之前，5G核心網中的華為和中興關鍵組件原則上要被移除，德國的運營商需要逐步轉向歐洲供應商如諾基亞和愛立信。

（聯邦議會、China Table等）

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