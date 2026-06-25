快訊

NBA／灰狼再豪賭送走里德換回小鮑爾 2020狀元探花雙劍合璧

今大雨狂炸西半部！屏東日累積雨量破600毫米 北部明降雨恐更劇烈

空服員揭航空業暗黑文化！機師駕駛艙偷腥 高空極樂生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

德國總理梅爾茨：德國電信網絡中安全戰略為優先考量

德國之聲／ 德國之聲
德國總理梅爾茨強調，對中國產品仍滯留在德國電信網絡中深感擔憂。歐新社資料照
德國總理梅爾茨強調，對中國產品仍滯留在德國電信網絡中深感擔憂。歐新社資料照

在周三（6月24日）的一次聯邦議會與政府的質詢問答環節中，德國總理梅爾茨強調，對中國產品仍滯留在德國電信網絡中深感擔憂。一般認為，梅爾茨的這番表態，預示他的政府將對華為、中興等中國制造商采取更為強硬的立場，尤其是在德國今後6G網絡的建設中，安全戰略將是最為核心的考量。

梅爾茨此前就曾表示，無論著眼於地緣政治、或者國家主權，德國的6G網絡決不允許中國產品出現。

如今，梅爾茨在回答社民黨議員舍茨爾（Johannes Schätzl）提出的德國的移動網絡中是否減少中國產品時，再次重申了他的立場，他說，公平的貿易總是雙向的，但歐洲企業的產品基本被排除在中國的通信網絡之外。「在這種情況下，如果還存在安全隱患，那麼絕對沒有理由允許（來自中國的）制造商進入歐盟或德國市場」。

他說，歐洲制造商也可以提供相關零部件，應該充分利用這一選擇。許多公司已經在盡可能地替換零部件。

梅爾茨表示，德國政府正在積極應對潛在的安全風險，包括外交部、國防部、內政部等在內的部門正在制定內容廣泛的安全戰略，其中也針對基礎設施。這一議題將得到優先考慮。「我們必須比之前更有效地保護我們的基礎設施。這牽涉到外部威脅，也包括系統內部的隱患。」

移動網絡在軍事領域也日益重要

根據議員的發言，德國電信近60%的基站使用了中國技術。只有在薩爾州、萊法州和巴伐利亞州這三個聯邦州，移動網絡完全采用了西方技術。由於地緣政治緊張局勢，移動網絡在軍事領域也日益重要，例如，對無人機的防御，需要使用移動網絡。有知情人士透露，技術供應商能夠訪問相關數據，甚至可能操縱網絡。

德國目前尚沒有6G移動網絡，但在之前建設4G和5G網絡時，曾大量采用華為和中興的設備。根據公開信息，德國5G網絡中的華為設備佔比曾一度達到約50%甚至更高。2024年，德國政府與運營商達成一致，2026年底之前，5G核心網中的華為和中興關鍵組件原則上要被移除，德國的運營商需要逐步轉向歐洲供應商如諾基亞和愛立信。

（聯邦議會、China Table等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

德國 華為 總理 梅爾茨 中國

延伸閱讀

全球5G用戶逾31億！華為汪濤倡議：共同定義未來十年行動通訊網路

歐盟加入美國主導「矽盛世」倡議 降低對中國AI供應鏈依賴

「人幣被低估16%」歐洲央行行長：動用「廣場協議」 對北京行不通

DW專訪黎智英之女：相信香港人終究愛自由

相關新聞

賣書也有罪！香港獨立書店售《黎智英傳》被逮捕

香港國家安全處在6月24日傍晚突襲搜查獨立書店「獵人書店」，並且以「涉嫌煽動意圖及洗黑錢」罪名逮捕了書店負責人黃文萱及另外一名男性。港警在書店現場查獲「涉及展示及出售煽動刊物」，包括《黎智英傳》、以及曾為《蘋果日報》供稿的漫畫家尊子相關作品，都被港警視為煽動刊物的證據。這也是今年2026年3月港警搜查並逮捕一拳書館負責人之後，再一次以國安為由針對香港獨立書店發動打壓。

公廣媒體的費用從哪來？捷克擬廢除「媒體執照費」掀新聞獨立疑慮

捷克於2026年6月21日爆發數千人上街抗議，反對捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）政府提出的「取消媒體執照費」草案。由於民眾支付的「媒體執照費」是捷克兩大公共媒體捷克電視台（Česká televize）與捷克廣播電台（Český rozhlas）的主要財政來源，因此當捷克政府在2026年6月15日通過法律草案，取消向捷克各家戶收取的「媒體執照費」，改以政府預算直接撥款給公共媒體，引起公共媒體從業人員反彈。

委內瑞拉連2起規模7以上強震！USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

委內瑞拉中北部當地時間24日下午6時04分發生規模7.2、震源深度13公里的強烈地震，約39秒後又發生一起規模7.5、震源深度約10公里的地震。連續兩起強震造成建築物劇烈搖晃，居民驚恐逃到街頭。美國地質調查所（USGS）警告，當地可能出現重大傷亡及廣泛災損，後續仍可能發生伴隨強烈震動的餘震。

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死…川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉24日發生規模7.2強烈地震，約39秒後再發生一起規模7.5地震，造成建築物劇烈搖晃，居民驚恐逃到街頭。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）宣布全國進入緊急狀態，美國總統川普也指示相關政府機構做好準備，迅速展開援助行動。

德國總理梅爾茨：德國電信網絡中安全戰略為優先考量

在周三（6月24日）的一次聯邦議會與政府的質詢問答環節中，德國總理梅爾茨強調，對中國產品仍滯留在德國電信網絡中深感擔憂。一般認為，梅爾茨的這番表態，預示他的政府將對華為、中興等中國制造商采取更為強硬的立場…

對台灣東部海域活動表關切 北京點名不滿有關國家、機構…台北感謝「國際友盟」

「有關國家應尊重中方主權、領土完整和海洋權益，停止混淆是非、顛倒黑白，有關機構不應發表與身份不符的言論」，中國外交部發言人郭嘉昆在周四（6月25日）的例行記者會上這樣回應，未具體點名「有關國家」、「有關機構」，僅表示中方是在「依法行使管轄權」…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。