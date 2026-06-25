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奠定溝通基礎！韓總理金民錫訪陸三度會李強 演講反應熱：可能歸功於BTS影響

中央社／ 上海25日電
南韓總理金民錫表示，此次訪陸期間，他與中國總理李強三度會面，為中韓未來保持溝通奠定基礎。圖為23日，大陸國務院總理李強在大連會見出席夏季達沃斯論壇的南韓總理金民錫。 中新社
南韓總理金民錫表示，此次訪陸期間，他與中國總理李強三度會面，為中韓未來保持溝通奠定基礎。圖為23日，大陸國務院總理李強在大連會見出席夏季達沃斯論壇的南韓總理金民錫。 中新社

南韓總理金民錫表示，此次訪中期間，他與中國總理李強三度會面，為中韓未來保持溝通奠定基礎；雙方也就加強中韓關係、先進技術合作進行討論。

據韓聯社25日報導，金民錫於22至24日訪中，23日與李強舉行會談，24日出席夏季達沃斯論壇（Davos）並發表演講。

金民錫表示，此次訪問，他與李強在會談、晚宴和達沃斯論壇活動期間分別會面三次，為韓中保持溝通創造了條件。

關於此訪成果，金民錫表示，雙方就加強韓中關係達成共識，也針對先進技術合作進行廣泛討論，還呼籲中方在南北韓對話及北韓與美國對話方面發揮作用，獲得中方積極回應。

金民錫表示，他在達沃斯論壇的演講反應熱烈出乎預料，這很可能歸功於防彈少年團（BTS）等韓流文化的影響。

報導指出，金民錫已向南韓總統李在明提交辭呈，可能將角逐執政黨共同民主黨黨魁。金民錫任內曾兩度訪美，他說，希望在結束總理職務、重返政黨後，也能夠在韓美、韓中政黨外交方面發揮作用。

據中國外交部消息，李強與金民錫會談時表示，中國願推動中韓戰略合作夥伴關係長期健康穩定發展，共促兩國和地區的繁榮。雙方可拓展在半導體、人工智慧、新能源、生物醫藥等新興產業合作。

金民錫 李強 韓國

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