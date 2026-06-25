奠定溝通基礎！韓總理金民錫訪陸三度會李強 演講反應熱：可能歸功於BTS影響

南韓總理金民錫表示，此次訪中期間，他與中國總理李強三度會面，為中韓未來保持溝通奠定基礎；雙方也就加強中韓關係、先進技術合作進行討論。

據韓聯社25日報導，金民錫於22至24日訪中，23日與李強舉行會談，24日出席夏季達沃斯論壇（Davos）並發表演講。

金民錫表示，此次訪問，他與李強在會談、晚宴和達沃斯論壇活動期間分別會面三次，為韓中保持溝通創造了條件。

關於此訪成果，金民錫表示，雙方就加強韓中關係達成共識，也針對先進技術合作進行廣泛討論，還呼籲中方在南北韓對話及北韓與美國對話方面發揮作用，獲得中方積極回應。

金民錫表示，他在達沃斯論壇的演講反應熱烈出乎預料，這很可能歸功於防彈少年團（BTS）等韓流文化的影響。

報導指出，金民錫已向南韓總統李在明提交辭呈，可能將角逐執政黨共同民主黨黨魁。金民錫任內曾兩度訪美，他說，希望在結束總理職務、重返政黨後，也能夠在韓美、韓中政黨外交方面發揮作用。

據中國外交部消息，李強與金民錫會談時表示，中國願推動中韓戰略合作夥伴關係長期健康穩定發展，共促兩國和地區的繁榮。雙方可拓展在半導體、人工智慧、新能源、生物醫藥等新興產業合作。