曾酸「手上沒好牌」！川普突改口讚澤倫斯基：對抗俄表現可圈可點

美國總統川普過去曾稱烏克蘭總統澤倫斯基手上沒有足以打贏戰爭的「牌」。川普今天改口表示，澤倫斯基在對抗入侵的俄羅斯軍隊時表現「可圈可點」。

法新社報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室告訴媒體：「他表現得相當不錯。至少他守住了自己的陣地。雙方都有很多人喪命，但我認為他的表現相當不錯。」

川普說：「你必須承認他很有勇氣，他擁有精良的裝備，也有很優秀的人才和戰士。」

分析家指出，烏克蘭在戰場上的防禦能力正日益穩固，但其城市仍持續遭到俄羅斯致命攻擊。這場衝突迄今已持續4年多，時間已超過第一次世界大戰。

川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最近一次會面是在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會期間。與會領袖同意加強對俄羅斯施壓，以終結持續逾4年的俄烏戰爭。

澤倫斯基之後在社群平台X發文表示，他「感謝川普總統關注烏克蘭，以及願意協助持續推動和平」。

川普則在會後表達，有意恢復對俄羅斯石油實施制裁。G7峰會前，華府對已在海上的俄羅斯石油祭出制裁豁免，之後又延長該措施，此舉引發歐洲盟友憂心。