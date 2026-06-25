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川普提880億美元追加預算…用途曝光！拿來支應美伊戰爭與伊波拉防疫

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普今天向國會尋求近880億美元的追加支出，其中大部分用於支應美伊戰爭的開銷，並編列資金因應中非伊波拉疫情。路透資料照
美國總統川普今天向國會尋求近880億美元的追加支出，其中大部分用於支應美伊戰爭的開銷，並編列資金因應中非伊波拉疫情。路透資料照

美國總統川普今天向國會尋求近880億美元的追加支出，其中大部分用於支應美伊戰爭的開銷，並編列資金因應中非伊波拉疫情。

法新社報導，共和黨與民主黨正對這場衝突及相關政治代價感到日益不安。

白宮提出的876億美元補充經費請求，包含撥給五角大廈的數百億美元，以及用於美國農民、中非伊波拉（Ebola）疫情應對工作與國內基礎設施建設的資金。

在這項提案提出前一天，國會剛通過一項基本上流於形式的象徵性決議，要求川普除非獲得國會議員的明確授權，否則應結束美國對伊朗的敵對行動。

此外，在長達數月的戰爭動搖了全球能源市場、推高物價並引發川普所屬共和黨內部分歧後，行政部門正試圖將與德黑蘭達成的初步協議轉化為最終解決方案。

白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russell Vought）在致聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）的信函中提出了這項請求，敦促國會迅速針對他所稱的「重要且緊急的請求」採取行動。

這套追加的預算方案大部分將用於與美伊衝突相關的軍事成本。

行政部門為五角大廈請求約670億美元，其中包括210億美元的彈藥與其他軍事能力費用、173億美元的行動成本，以及121億美元的機密計畫經費。

此外，行政部門還為能源部尋求近7.68億美元，用於與伊朗相關的核能及能源安全；並為國務院尋求3億美元，用於伊朗周邊國家的使館安全與建設。

據路透社報導，官員透露，預算中還包括撥款8億美元在肯亞建立一處隔離中心，用於安置曾接觸過伊波拉病毒的美國人，並支應物資、治療、接觸者追蹤、區域物流網絡及感染控制措施。

美國官員同時尋求5億美元的全球衛生安全資金，稱這是防止病毒傳播至美國境內的必要資金。這名官員表示，這筆資金將用於疾病監測、實驗室能力提升、跨境協調，以及與多邊組織和私營部門的潛在合作。

這名官員指出，另外9億美元將用於外交工作，包括撤離感染病毒的美國公民，並將他們送至治療設施。

美伊戰爭 川普 伊朗

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