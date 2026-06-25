提高印太供應鏈韌性 駐墨爾本處長籲正視台澳互補性

駐墨爾本辦事處處長呂明澤昨天在「澳洲印太數位論壇」表示，要提高印太供應鏈韌性，必須正視台灣與澳洲兩國產業的高度互補性。

駐墨爾本辦事處今天發布新聞稿表示，澳洲國際事務學會維多利亞分會（Australian Institute ofInternational Affairs Victoria, AIIA Victoria）昨天舉行「澳洲印太數位論壇」（Australia's Digital Power in theIndo-Pacific），由澳洲國家寬頻網路公司（NBN Co）首席戰略交易顧問厄文 （Will Irving）主持；呂明澤與澳洲域名管理局（auDA）執行長唐金（BruceTonkin）並列與談。

呂明澤提到，台、澳兩國在能源、礦產、農業、教育與科技等多個領域長期深度交往，形成具體的雙邊利益連帶；此外，2024年5月台、澳正式簽署科學技術合作協議（STA），聚焦ICT製造、半導體技術與供應鏈韌性、生物科技及淨零轉型四大戰略領域，將雙邊合作從傳統貿易推進至尖端科技層次。

呂明澤強調，台灣的半導體製造能力與澳洲的關鍵礦產資源形成高度互補，恰好構成當前印太供應鏈韌性討論的核心命題。

呂明澤指出，隨著人工智慧、資料中心與雲端運算成為國家競爭的核心場域，台灣在半導體、數位治理及科技創新等領域數十年累積的完整產業生態系，使台灣成為澳洲在實現供應鏈韌性與可信賴數位基礎設施（trusted digital infrastructure）目標上不可或缺的戰略夥伴。

呂明澤解釋，數位轉型的成功不僅取決於技術能力，公眾信任、制度透明與社會韌性同樣不可或缺；而台灣在民主治理框架下推動數位創新的實踐經驗，是台灣願意也能夠與理念相近夥伴分享的實質資產，也是台灣參與印太秩序建構的具體貢獻方式。

呂明澤也針對印太數位秩序的未來提出願景。他表示，一個真正具韌性的印太數位生態系，不應由任何單一行為者主導，而應建立在開放、互通、可信賴且以規則為基礎的合作架構之上，讓所有具備能力、值得信賴且持續貢獻的夥伴都有機會參與規則形成；他相信，台灣將持續以能力、貢獻與夥伴關係積極參與其中。

呂明澤強調：「台灣不應僅被視為地緣政治討論中的議題，而是積極參與區域合作、持續作出具體貢獻的重要參與者。」