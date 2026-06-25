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最慘災區未計入！委內瑞拉雙強震初步32死700傷 專家點出致命因素

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
委內瑞拉首都卡拉卡斯民眾24日地震後湧上街頭。法新社
委內瑞拉首都卡拉卡斯民眾24日地震後湧上街頭。法新社

委內瑞拉24日在不到一分鐘內接連發生規模7.2與7.5強震，造成建築物劇烈搖晃，居民驚恐逃生。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，兩起強震及近24次餘震導致卡拉卡斯等地多棟建築倒塌，目前已造成至少32人死亡、700人受傷。

路透報導，羅德里格斯於當地時間凌晨1時前透過國營電視發表談話。她表示，目前統計的32死、700傷仍屬初步數據，尚未納入鄰近卡拉卡斯、也是首都機場所在地的拉瓜伊拉州（La Guaira）傷亡情況。

根據報導，拉瓜伊拉州是此次災情最嚴重的地區。羅德里格斯表示：「數十棟建築物已倒塌，我們正全力展開密集搜救，希望在上帝允許下救出盡可能多的生命。」

羅德里格斯說，這是一場真正的悲劇，並向所有受災民眾表達聲援，同時向失去摯愛的家庭再次致上最深切的哀悼，表示會在這段艱難時刻與他們同在。她並表示，來自其他國家的救援隊將於未來數小時內陸續抵達，並向包括美國總統川普在內的多位國家領導人表達感謝。

CNN報導，地震專家表示，委內瑞拉此次地震造成的死亡人數多寡，將與當地建築物的結構型態直接相關。美國地質調查所（USGS）地球物理學家葉克（William Yeck）指出，接連兩起強震震源較淺，且發生在人口密集地區附近，很可能造成「非常嚴重」的破壞。他表示：「奪走人命的不是地震搖晃，而是建築物。」

葉克指出，相較於美國加州、日本等地震頻繁且建築法規較嚴格的地區，委內瑞拉多數建築屬於未經鋼筋補強的磚石結構，更容易在強震中倒塌，「真正導致災難性大量傷亡的，是這些建築物倒塌」。

委內瑞拉 地震 強震

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