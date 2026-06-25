涉強迫信徒加入政黨 新天地教會教主李萬熙遭逮捕

根據法新社今天看到的法院聲明，首爾一間法院已下令逮捕韓國秘密宗教團新天地耶穌教會教主李萬熙，原因是他涉嫌強迫數萬名信徒加入某個政黨。

現年94歲的新天地耶穌教會（Shincheonji Church ofJesus）教主李萬熙，被控在2021年至2024年間，強迫超過5萬名信徒加入保守派的「國民力量黨」（PeoplePower Party），此舉違反「政黨法」。

涉嫌違法的行為發生時，國民力量黨正處於已下台的前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）執政時期。

尹錫悅去年因在2024年12月短暫實施戒嚴而被控內亂罪，隨後遭到罷免並被定罪。他目前仍被拘留，並正針對無期徒刑的判決進行上訴。

首爾中央地方法院在提供給法新社的一份簡短聲明中表示，批准對李萬熙的逮捕令是「由於存在湮滅證據的風險」。

逮捕令於昨天晚間發出，隨後李萬熙便遭到拘留。

新天地耶穌教會對李萬熙遭到逮捕一事表示「深感遺憾」。

教會在致法新社的聲明中表示：「鑑於相關證據已透過多次搜查與扣押行動獲得保全，因此並不存在滅證風險。」

教會補充指出，考慮到李萬熙的年齡，「實際上不存在逃亡風險」。

在李萬熙被捕的幾個月前，檢察官才剛起訴統一教（Unification Church）領袖韓鶴子（Han Hak-ja），指控她指示教會官員賄賂尹錫悅的妻子以換取商業利益。

新天地耶穌教會由李萬熙於1984年創立，以他對聖經，特別是「啟示錄」的獨特解讀而聞名，吸引大量信徒，但也引發重大爭議。