北約峰會將登場 川普暗示可能讓土耳其重獲F-35

美國總統川普今天被問及土耳其能否取得F-35匿蹤戰機時表示，土耳其總統艾爾段會「很開心」，暗示可能開綠燈。美國7年前因土耳其買俄國防空飛彈，將土國踢出F-35研發行列。

法新社報導，媒體問川普下月赴土耳其出席北約年度峰會時會否帶「大禮」前往，而艾爾段（RecepTayyip Erdogan）也很希望獲得F-35。

川普對此答道：「我可能會有讓他非常高興的事。」但未說屆時參加北約峰會時，會否順便安排與土耳其間的國是訪問。

F-35戰機是由美國與北約盟國共同根據「聯合打擊戰機計畫」（Joint Strike Fighter）架構下研發，然在2019年土耳其執意向俄羅斯採購防空飛彈系統後，美國將北約盟國之一的土耳其踢出F-35研發計畫。但之後美土關係又隨川普與艾爾段交好逐漸回溫。

儘管川普的回答引發聯想，美國副總統范斯（JDVance）仍補充，向土耳其出售F-35戰機須獲美國國會批准。

范斯說：「這其實是國會層級的事，同時也必須確認土耳其已遵守美國法律，才能取得F-35。」

另據財經新聞網CNBC報導，波音（Boeing）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和漢威（Honeywell）等幾家軍工大廠的執行長今赴白宮與川普會面。美國政府擔憂飛彈和彈藥庫存量因伊朗戰爭消耗過鉅，正施壓一些主要國防承包商加快武器生產。

川普本月稍早援引國防生產法（Defense ProductionAct）加速武器生產，然而擴大武器生產規模通常是以「年」為計算單位而非「月」，川普政府推動快速增產未必能立竿見影。

白宮同時還向國防承包商施壓，要求優先履行現有與五角大廈合約、加快交付速度並提升本土製造能力，而不要先將資金用於回饋股東。

此外，參議院一個重要委員會上週通過法案，將川普今年1月要求國防承包商未來若實施庫藏股或發放股利，必須先獲五角大廈批准的行政命令法制化，國防承包商對此普遍表示反對。