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日本、委內瑞拉與加州接連強震 專家：彼此並無關聯

中央社／ 亞特蘭大24日綜合外電報導
委內瑞拉今天接連發生規模7.5與7.2地震。路透
委內瑞拉今天接連發生規模7.5與7.2地震。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，全球不同地區今天接連發生3起規模強烈地震，分別是日本規模6.9、委內瑞拉規模7.5與7.2，以及美國加州規模5.6等地震。這不禁讓人產生疑問，這些地震彼此有關聯嗎？

簡單來說，答案是否定的。加州理工學院（Caltech）地震學家瓊斯（Lucy Jones）博士表示，這些地震之間並沒有直接關聯。

這些地震分別發生在不同的斷層系統與板塊邊界上，因此不可能是其中一起地震引發另外幾起。

瓊斯指出，相隔數千英里的大型地震，通常不會增加其他地區發生重大地震的機率。

這些地震發生在同一天可能只是巧合，但地震發生的地點卻並非偶然。每一起地震都發生在眾所周知、活動頻繁的板塊邊界地帶，而這些地帶的地殼應力早已累積了數十年，甚至數百年之久。

在這類地區，發生大型地震本來就是自然循環的一部分。儘管科學家目前仍無法精準預測地震究竟會在何時發生，但大地震出現本身並不令人意外。

委內瑞拉 日本 強震

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