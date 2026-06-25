聽新聞
0:00 / 0:00
日本、委內瑞拉與加州接連強震 專家：彼此並無關聯
美國有線電視新聞網（CNN）報導，全球不同地區今天接連發生3起規模強烈地震，分別是日本規模6.9、委內瑞拉規模7.5與7.2，以及美國加州規模5.6等地震。這不禁讓人產生疑問，這些地震彼此有關聯嗎？
簡單來說，答案是否定的。加州理工學院（Caltech）地震學家瓊斯（Lucy Jones）博士表示，這些地震之間並沒有直接關聯。
這些地震分別發生在不同的斷層系統與板塊邊界上，因此不可能是其中一起地震引發另外幾起。
瓊斯指出，相隔數千英里的大型地震，通常不會增加其他地區發生重大地震的機率。
這些地震發生在同一天可能只是巧合，但地震發生的地點卻並非偶然。每一起地震都發生在眾所周知、活動頻繁的板塊邊界地帶，而這些地帶的地殼應力早已累積了數十年，甚至數百年之久。
在這類地區，發生大型地震本來就是自然循環的一部分。儘管科學家目前仍無法精準預測地震究竟會在何時發生，但大地震出現本身並不令人意外。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。