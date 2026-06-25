1分鐘內規模7.2與7.5地震連至 委內瑞拉震撼全球

委內瑞拉中部今晚遭兩場規模7以上強震侵襲，恐為1900年以來委國遇到的最大地震。在委內瑞拉地震發生前後，美、日也發生地震，專家表示沒有跡象顯示這些地震彼此相關。

美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）報導，在首都卡拉卡斯，人們紛紛從建物內撤離，待在室外。許多人目睹整面牆倒塌，臉上明顯帶著驚恐表情，一些通常熙來攘往街區的餐廳和商圈揚起塵土。

紐約時報引述美國地質調查所（USGS）指出，在當地時間24日晚間約6時04分發生規模7.2地震後不到1分鐘，又發生規模7.5地震，震央均位於委國中部雅拉柯州（Yaracuy）人口約22萬城鎮聖菲利（San Felipe）附近，距首都卡拉卡斯以西約320公里，地震深度分別為13、10公里。

美國地質調查所的初步報告稱地震為「強烈雙主震序列」（severe seismic doublet sequence,意指相近時間與相鄰空間發生兩次規模相近且震度極大的地震。兩次地震通常會引發各自餘震，比單一主震伴隨餘震更具破壞力），之後地震規模可能還會修正。

受影響地區有許多人居住在沒有鋼筋加固的磚造建築及土坯（adobe）房，這類建築特別容易毀於地震。美國地質調查所初步估計，震災死亡人數恐達1萬至10萬人不等。

住在卡拉卡斯西側城市瓦倫西亞（Valencia）的48歲公務員耶南德茲（Josefina Hernandez）表示，她先是聽到一陣震耳欲聾巨響，隨後立即停電，家中所有東西都在晃動，「你想逃跑，但卻動不了。人們驚慌失措、尖叫不斷，真的太可怕了，大家紛紛衝出房子，喊著『這到底是什麼？』」

委內瑞拉的國民兵、警方及民防人員爬上倒塌建物，呼喊失蹤者名字，並要求圍觀群眾保持安靜以便受困者能聽見救援人員。

社群媒體流傳的影片顯示，位於卡拉卡斯附近邁格狄亞（Maiquetia）的國際機場內，地震當下航廈劇烈搖晃，旅客紛紛奔逃。

紐時指出，這場地震很快讓許多委內瑞拉人聯想起1967年的地震。當時地震重創卡拉卡斯，造成超過200人死亡。

在委內瑞拉地震發生前約7小時前，美國加州北部發生規模5.6地震，而在委內瑞拉地震後約半小時，亞洲的日本外海也發生規模6.9地震。美、日兩地的地震均未傳出災情；專家表示，沒有跡象顯示這些地震彼此相關。

紐時另指出，自今年1月逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，川普政府就一直扮演委內瑞拉國內事務要角。美國這次會否以及多大程度上參與救災與復原工作，將成為檢驗川普政府對委內瑞拉承諾的一項指標。

委內瑞拉總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）24日晚間發表簡短全國電視談話，宣布國家進入緊急狀態，並向倖存者表達慰問，位於邁格狄亞的國際機場因受損關閉，何時開啟將另行通知。

羅德里格斯向一些聯絡委內瑞拉並表達團結與支持的國家表示感謝，其中包括美國。

羅德里格斯透露，委內瑞拉可能尋求多邊機構協助重建，「已有數家多邊金融機構與我方聯繫，表示願意向委國提供支持」。她還說委內瑞拉近期已著手修復與國際貨幣基金（IMF）的關係。