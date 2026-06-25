快訊

世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

南橫清晨驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

餐廳牛肉、蝦子為何嫩？主廚曝加1樣廚房常備品讓肉質更彈牙

聽新聞
0:00 / 0:00

受委內瑞拉強震波及 巴西北部多城居民緊急疏散

中央社／ 聖保羅24日專電

委內瑞拉24日晚間發生連續兩起規模逾7的強震，造成首都卡拉卡斯多棟建築物倒塌，鄰近國家均有震感。震波一路傳至巴西北部，亞馬遜州與帕拉州多座城市出現明顯搖晃，部分大樓緊急疏散，所幸未傳出重大災損。

綜合CNN巴西新聞網等媒體報導，美國地質調查所（USGS）指出，前震規模7.2，隨後39秒再度出現規模7.5的主震，震央位於委內瑞拉北部沿海。專家警告可能造成「重大傷亡與廣泛災損」。委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）表示，卡拉卡斯已有多棟建築倒塌，救難人員正全力搜救。

巴西震感最明顯的地區包括亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus），與帕拉州首府貝倫（Belém）。居民透過社群媒體描述「建築物持續搖晃，吊燈、家具震動」，許多人驚慌逃到街頭。

貝倫市政府宣布，市區多棟大樓因安全考量暫時疏散，消防隊與防災單位進行結構檢查。桑塔林（Santarém）至少有5棟大樓出現震感，居民短暫撤離。

亞馬遜州防災單位指出，當地震動屬「遠距反射波」，目前未見結構性損壞或人員傷亡，但已加強監測。專家解釋，由於震源深度僅約13公里，能量傳遞至鄰近國家，導致巴西北部出現明顯震感。

這起地震發生時，正值巴西在世界盃足球賽小組賽，部分民眾在觀看比賽過程中突然感受到搖晃，場面一度混亂。地方政府呼籲居民保持冷靜，並遵循防災單位指示。

委內瑞拉地震凸顯南美洲北部板塊邊界的高風險性。巴西地震學家提醒，雖然巴西本土地震活動相對稀少，但鄰近國家強震仍可能帶來波及效應，未來需持續強化防災教育與建築安全檢測，以降低潛在風險。

巴西 委內瑞拉 地震

延伸閱讀

影／委內瑞拉發生7.1強震！首都卡拉卡斯建築狂晃 鄰國也有震感

美國規模5.6地震撼動北加州偏遠地區 造成部分民眾受傷

凌晨05:30嘉義中埔鄉規模3.1級地震 最大震度嘉義、臺南2級

日本岩手外海規模6.9強震 青森最大震度6強 氣象廳：無海嘯之虞

相關新聞

公廣媒體的費用從哪來？捷克擬廢除「媒體執照費」掀新聞獨立疑慮

捷克於2026年6月21日爆發數千人上街抗議，反對捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）政府提出的「取消媒體執照費」草案。由於民眾支付的「媒體執照費」是捷克兩大公共媒體捷克電視台（Česká televize）與捷克廣播電台（Český rozhlas）的主要財政來源，因此當捷克政府在2026年6月15日通過法律草案，取消向捷克各家戶收取的「媒體執照費」，改以政府預算直接撥款給公共媒體，引起公共媒體從業人員反彈。

委內瑞拉連2起規模7以上強震！USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

委內瑞拉中北部當地時間24日下午6時04分發生規模7.2、震源深度13公里的強烈地震，約39秒後又發生一起規模7.5、震源深度約10公里的地震。連續兩起強震造成建築物劇烈搖晃，居民驚恐逃到街頭。美國地質調查所（USGS）警告，當地可能出現重大傷亡及廣泛災損，後續仍可能發生伴隨強烈震動的餘震。

史上最大環太平洋軍演登場 指揮官：以實力求和平

第30屆環太平洋軍事演習今天開幕，指揮官賈布隆回答中央社記者提問，表示「美軍奉行『以實力求和平』，嚇阻就是我們透過實力維...

委內瑞拉連環強震 當局宣布緊急狀態

委內瑞拉今天接連發生強烈地震以及20多起餘震，導致首都卡拉卡斯等地區多棟建築物倒塌，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯隨後宣布進...

校車不來、教師缺席 古巴教育神話被美國制裁壓垮

美國石油封鎖加劇古巴能源危機，交通幾乎停擺，校車不到、老師缺席、學生只能半天上課，甚至提前放暑假。對許多家庭來說，孩子能不能上學，已不再只是教育問題，而是每天能不能等到一趟車。

南韓總統李在明視察延坪島：中國漁船越界捕撈 不能放任不管

南韓總統李在明24日視察仁川市甕津郡延坪島和平瞭望台，聽取西部海域安全態勢報告後，針對中國漁船越過北方界線（NLL）非法作業問題表示，既然已確認相關漁船越界，就「不能放任不管」，並多次強調需研究應對方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。