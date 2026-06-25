受委內瑞拉強震波及 巴西北部多城居民緊急疏散

委內瑞拉24日晚間發生連續兩起規模逾7的強震，造成首都卡拉卡斯多棟建築物倒塌，鄰近國家均有震感。震波一路傳至巴西北部，亞馬遜州與帕拉州多座城市出現明顯搖晃，部分大樓緊急疏散，所幸未傳出重大災損。

綜合CNN巴西新聞網等媒體報導，美國地質調查所（USGS）指出，前震規模7.2，隨後39秒再度出現規模7.5的主震，震央位於委內瑞拉北部沿海。專家警告可能造成「重大傷亡與廣泛災損」。委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）表示，卡拉卡斯已有多棟建築倒塌，救難人員正全力搜救。

巴西震感最明顯的地區包括亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus），與帕拉州首府貝倫（Belém）。居民透過社群媒體描述「建築物持續搖晃，吊燈、家具震動」，許多人驚慌逃到街頭。

貝倫市政府宣布，市區多棟大樓因安全考量暫時疏散，消防隊與防災單位進行結構檢查。桑塔林（Santarém）至少有5棟大樓出現震感，居民短暫撤離。

亞馬遜州防災單位指出，當地震動屬「遠距反射波」，目前未見結構性損壞或人員傷亡，但已加強監測。專家解釋，由於震源深度僅約13公里，能量傳遞至鄰近國家，導致巴西北部出現明顯震感。

這起地震發生時，正值巴西在世界盃足球賽小組賽，部分民眾在觀看比賽過程中突然感受到搖晃，場面一度混亂。地方政府呼籲居民保持冷靜，並遵循防災單位指示。

委內瑞拉地震凸顯南美洲北部板塊邊界的高風險性。巴西地震學家提醒，雖然巴西本土地震活動相對稀少，但鄰近國家強震仍可能帶來波及效應，未來需持續強化防災教育與建築安全檢測，以降低潛在風險。