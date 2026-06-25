委內瑞拉連環強震 當局宣布緊急狀態

委內瑞拉今天接連發生強烈地震以及20多起餘震，導致首都卡拉卡斯等地區多棟建築物倒塌，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯隨後宣布進入緊急狀態。

路透社報導，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在國家電視台露面，身旁有國民議會議長豪爾赫（JorgeRodriguez）和內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）。豪爾赫是羅德里格斯的哥哥。

根據美國地質調查所（USGS）說法，卡拉卡斯（Caracas）以西約160公里處發生規模7.2地震，不到1分鐘後又發生規模7.5地震。

羅德里格斯表示向罹難者家屬表達慰問，但她未公布傷亡人數。

羅德里格斯還說，靠近卡拉卡斯的邁格狄亞（Maiquetia）西蒙波利瓦機場（Simon BolivarAirport）因受損而關閉。