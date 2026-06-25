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南韓總統李在明視察延坪島：中國漁船越界捕撈 不能放任不管

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
南韓總統李在明表態，不能對越界捕撈的中國漁船放任不管。（路透資料照）
南韓總統李在明表態，不能對越界捕撈的中國漁船放任不管。（路透資料照）

南韓總統李在明24日視察仁川市甕津郡延坪島和平瞭望台，聽取西部海域安全態勢報告後，針對中國漁船越過北方界線（NLL）非法作業問題表示，既然已確認相關漁船越界，就「不能放任不管」，並多次強調需研究應對方案。

韓聯社24日報導，李在明當天訪問位於仁川市甕津郡延坪島的和平瞭望台時強調，不能對越過西部海域北方界線非法作業的中國漁船放任不管。他當天在聽取軍方報告時獲悉，延坪島一帶朝鮮漁船捕撈活動較為活躍，同時也有中國漁船在北方界線以南海域進行非法作業。

李在明表示，既然確定這些漁船越過韓方正式劃定的北方界線，就不能放任不管。他也質疑，是否應常態化部署執法船隻進行管控，以及現有執法船數量是否不足，並多次強調需要研究對策。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，李在明此次視察，正值南韓加強對西部海域警戒管控之際。報導稱，李在明的表態被視為南韓政府對海上非法活動採取更強硬立場的最新訊號，後續是否增派海警及海軍力量、擴大常態化巡航範圍，受到外界關注。

大陸外交部過去曾就中韓漁業糾紛表示，中國政府一貫要求中國漁民依法依規作業，同時堅決維護其合法權益。中方並稱，中韓雙方已建立漁業問題對話溝通機制，願透過海洋事務對話合作機制保持溝通，推進海域劃界談判，並依照《中韓漁業協定》管控漁船，共同維護海上漁業秩序。

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