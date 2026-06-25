日本北部規模6.9地震 部分新幹線停駛未傳人員傷亡

日本氣象廳表示，日本東北部外海今天發生規模6.9強震，在數百公里外的東京都能感受到震動。當局並未發布海嘯警報，目前也未獲報有人員傷亡，各核能設施均未發現異常。

綜合法新社與路透社報導，日本內閣官房長官木原稔向記者表示，日本政府已成立緊急應變小組，蒐集這次地震相關資訊，並已準備好展開災害救援行動，「目前未有資訊表明有人員傷亡，但我們將持續監控並評估災情發展」。

日本氣象廳指出，這起地震的震源深度約50公里，震央位於岩手縣外海，除了海平面出現輕微變化外，預計不會造成海嘯災情。

不過，東日本旅客鐵道公司（East Japan Railway）表示，地震發生後已暫停部分列車運作，包括東北新幹線的高速鐵路服務。此外，青森縣境內的高速公路路段也關閉進行安全檢查。

日本將地震震度等級分為0至7級，在這次地震中，青森縣屬第6級。據日本氣象廳說法，在此震度等級之下，民眾可能無法站穩、甚至會被震倒，未固定的家具也可能傾倒，窗戶玻璃可能破裂。

青森縣階上町一名婦人告訴法新社，她家中僅有一個相框掉落；日本放送協會（NHK）的畫面顯示，青森縣八戶市的交通如常，交通號誌燈也正常運作。

日本東北電力公司（Tohoku Electric Power）表示，旗下女川核電廠以及目前處於停機狀態的東通核電廠均未發現異常。原子能規制委員會（NuclearRegulation Authority）表示，東京電力公司（TEPCO）及其他公司的鄰近核能設施也均無異常。

日本首相高市早苗已指示各部會、政府機關與地方當局密切合作。她在社群平台X上表示：「請震動較劇烈地區的居民持續保持警戒，留意未來可能再發生類似強度的地震。」