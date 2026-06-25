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哥倫比亞左翼總統候選人承認落敗 批外國干預大選
哥倫比亞總統大選以極微幅差距分勝負，左翼候選人塞培德（IvanCepeda）今天承認敗給強硬右派對手艾思普雷雅。
法新社報導，在塞培德宣布敗選之後數小時，選舉當局也確認大選初步結果，艾思普雷雅（Abelardo dela Espriella）以不到1個百分點勝出。
塞培德向媒體表示，他已經「決定接受選舉結果」。
他又說：「我這麼做，是為了促進哥倫比亞人的和平共存與對話。」
對21日夜間發生的抗議選舉結果暴動，塞培德已經和暴力劃清界線。
當選總統艾思普雷雅辦公室樂見塞培德的表態，並說下屆政府將保障「政治上反對的權利、和平抗議的權利」。
塞培德是現任總統裴卓（Gustavo Petro）的盟友。裴卓指控選舉有舞弊情況，他說因為美國「直接干預」，他可能宣布這次選舉無效。
艾思普雷雅在21日決選投票前後，都獲得美國總統川普（Donald Trump）的積極支持。
塞培德強說，他接受選舉結果，「並不代表放棄真相」，對於「公開且不當的外國干預，我們認為在面對嚴重事件時，不應保持沉默」。
歐洲聯盟哥倫比亞選舉觀察團（MOE）23日表示，這場選舉並無問題。
選務當局表示，總統候選人進入第二輪決選但落敗，可獲得參議院的席次。
原本就是參議員的塞培德，所屬的歷史契約黨（Historic Pact）在參眾兩院都擁有最多席次，但目前沒有任何政黨取得絕對多數。
過去並無從政經驗的艾思普雷雅將於8月走馬上任，標誌著哥倫比亞史上首個左翼政府的結束。
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