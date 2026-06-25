影／委內瑞拉發生7.1強震！首都卡拉卡斯建築狂晃 鄰國也有震感

在平均薪資翻倍、小鎮一夕暴富的榮景下，台積電三個字已成為日本熊本縣點石成金的信仰。隨台積電二廠動工、半導體產業聚落加速形成，當地的科學預警卻集體消音。在重視「讀空氣」的日本社會中，任何對水資源的質疑，都被貼上阻礙繁榮的標籤，公開憂慮的學者也遭排擠。

2026-06-25 08:00