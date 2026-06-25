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日本岩手外海規模6.9強震 青森最大震度6強 氣象廳：無海嘯之虞
日本本州岩手縣外海當地時間25日上午7時30分發生芮氏規模6.9地震，震源深度50公里，青森縣階上町觀測到最大震度6強。
富士電視與朝日電視報導，針對此次地震，日本已發布緊急地震速報。氣象廳表示，沿岸可能出現些微海面變動，但無須擔心海嘯災害。
根據報導，青森縣階上町觀測到震度6強，八戶市觀測到震度6弱；青森縣三戶町，以及岩手縣普代村、盛岡市與二戶市等地觀測到震度5強。青森縣、岩手縣及宮城縣部分地區觀測到震度5弱；青森縣、岩手縣、宮城縣、北海道、秋田縣及山形縣多地觀測到震度4。
此外，青森縣、岩手縣、宮城縣、北海道、秋田縣、山形縣、福島縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、新潟縣及山梨縣多地觀測到震度3。東京都、長野縣、靜岡縣等地也觀測到震度2。
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