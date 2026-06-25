快訊

Uber Eats第三方支付平台爆漏洞…偽造假訂單詐千萬 主謀聲押禁見

鼓勵惠台 美國務院致函各州擴大與台交流

聽新聞
0:00 / 0:00

世衛：漢他病毒疫情若無新增病例 有望7月2日宣告結束

中央社／ 日內瓦24日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天宣布，在荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」上爆發、掀起國際關注的致命漢他病毒（Hantavirus）疫情，應能在7月2日宣告結束。

法新社報導，「洪迪亞斯號」（MV Hondius）4月1日從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）出發，航行期間造訪南大西洋偏遠島嶼，包括崔斯坦達庫尼亞島（Tristanda Cunha）。

這艘郵輪之後向北前往西班牙加納利群島（CanaryIslands）的田尼利夫島（Tenerife），並在當地撤離所有剩餘乘客。該船上有12起漢他病毒確診病例、1起疑似病例並造成3人死亡，觸發國際公衛警報。

漢他病毒主要透過接觸受感染老鼠的排泄物，或吸入含病毒的粉塵而感染，初期症狀包括發燒、頭痛，嚴重時可能導致內臟損傷危及性命。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦總部記者會上表示，共計已有逾650名接觸者經確認，並在33個國家與地區接受衛生當局追蹤。

譚德塞指出：「除54名接觸者外，其餘所有接觸者均已結束隔離期，剩餘接觸者隔離期預計將於7月2日結束。」

他提及，若屆時未再出現新增病例，世衛將認定此次疫情已結束。但他也強調，世衛將繼續努力了解此次疫情以及病毒本身。

疫情 WHO 西班牙

延伸閱讀

中國大陸新冠陽性率連3周上升 疾管署：國內門急診就診增7%

法國境內首例伊波拉 自民主剛果返國醫生確診

美伊達成協議 國際海事組織將撤離滯留波灣船員

基層喊新冠快篩、處置費低 羅一鈞：流感、新冠共同接種擬加碼獎勵

相關新聞

國會表態 美參院限制川普對伊動武

美國總統川普與伊朗簽署初步和平協議一周後，美國參議院廿三日通過決議，限制川普在未獲國會授權下對伊朗採取軍事行動的權力。四名共和黨參議員倒戈支持該決議，被視為對川普的強烈譴責。

川普：伊朗通知美國 荷莫茲不收費

美國總統川普廿四日表示，伊朗已向美方保證，不會向通行荷莫茲海峽的船隻收取任何費用。美國國務卿魯比歐廿三日也表示，包括伊朗在內，任何國家都不得在荷莫茲海峽向船隻收取通行費。

36國民調：76％對川普缺乏信心

丕優研究中心廿三日公布最新全球民調發現，全球對美國總統川普普遍持負面評價；來自卅六國共四萬二千多名受訪者中，逾四分之三（百分之七十六）對川普領導世界事務的能力缺乏信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。