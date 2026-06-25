世衛：漢他病毒疫情若無新增病例 有望7月2日宣告結束

世界衛生組織（WHO）今天宣布，在荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」上爆發、掀起國際關注的致命漢他病毒（Hantavirus）疫情，應能在7月2日宣告結束。

法新社報導，「洪迪亞斯號」（MV Hondius）4月1日從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）出發，航行期間造訪南大西洋偏遠島嶼，包括崔斯坦達庫尼亞島（Tristanda Cunha）。

這艘郵輪之後向北前往西班牙加納利群島（CanaryIslands）的田尼利夫島（Tenerife），並在當地撤離所有剩餘乘客。該船上有12起漢他病毒確診病例、1起疑似病例並造成3人死亡，觸發國際公衛警報。

漢他病毒主要透過接觸受感染老鼠的排泄物，或吸入含病毒的粉塵而感染，初期症狀包括發燒、頭痛，嚴重時可能導致內臟損傷危及性命。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦總部記者會上表示，共計已有逾650名接觸者經確認，並在33個國家與地區接受衛生當局追蹤。

譚德塞指出：「除54名接觸者外，其餘所有接觸者均已結束隔離期，剩餘接觸者隔離期預計將於7月2日結束。」

他提及，若屆時未再出現新增病例，世衛將認定此次疫情已結束。但他也強調，世衛將繼續努力了解此次疫情以及病毒本身。