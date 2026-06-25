36國民調：76％對川普缺乏信心

丕優研究中心廿三日公布最新全球民調發現，全球對美國總統川普普遍持負面評價；來自卅六國共四萬二千多名受訪者中，逾四分之三（百分之七十六）對川普領導世界事務的能力缺乏信心。

新聞網站Axios報導，這項民調結果顯示川普第二任期的外交政策已重塑美國形象，世人對美國是否仍值得信賴的質疑加劇，美國國際地位正在下降；盟友和夥伴日益認為華府不可靠、自私自利、與全球合作的承諾減少。

來自卅六國的四萬多名受訪者，約有百分之五十七對美國持負面看法，持正面看法者只占百分之卅七；約百分之五十認為美國是不可靠的夥伴，認為美國可靠者只占百分之四十七；只有百分之卅二受訪者認為美國會考慮他國利益，持相反觀點者高達百分之六十六。

丕優研究中心上次在二○二二年拜登總統執政期間提出相關問題；但在今年民調，美國傳統盟友對於美國可靠程度的看法急劇下滑。

根據在十個特定國家對一一一八四名成年人的調查顯示，二○二二年約有百分之八十三的加拿大人認為美國是可靠合作夥伴，如今這樣認為的加拿大人只有百分之卅五；認為美國可靠的瑞典人比率暴跌五十二個百分點；荷蘭和德國同樣慘跌四十多個百分點；法國、西班牙、義大利和英國認為美國可靠的比率也驟降卅多個百分點。

二○二二年有百分之七十六的日本人認為美國可靠，二○二六年降至百分之五十九，降幅約十八個百分點。

只有匈牙利認為美國在川普執政下更加可靠；比率從二○二二年的百分之五十九上升到二○二六年的百分之六十五。匈牙利前總理奧班曾是川普盟友，他今年四月敗選，五月卸任，結束長達十六年執政期。

在受訪的卅六個國家中，沒有一個國家的大多數民眾認可川普處理國際事務的方式，不論是伊朗、加薩和烏克蘭戰爭；在移民問題、關稅、或人道援助方面，也是如此。

國會山莊報報導，這項民調於二月八日至五月十三日期間進行，正值美國和以色列對伊朗發動戰爭之際；這場戰爭不僅招致全球譴責，也嚴重擾亂世界經濟。研究人員也針對川普過去一年半最具爭議的全球政策對受訪者進行調查。

丕優研究中心全球態度研究主任威克表示，「去年川普上任後，我們確實看到了一些重大轉變；今年的數據則顯示，大多數國家對美國看法的轉變進一步加劇」。