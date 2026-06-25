川普：伊朗通知美國 荷莫茲不收費

美國總統川普廿四日表示，伊朗已向美方保證，不會向通行荷莫茲海峽的船隻收取任何費用。美國國務卿魯比歐廿三日也表示，包括伊朗在內，任何國家都不得在荷莫茲海峽向船隻收取通行費。

法新社報導，川普在社群平台發文表示：「伊朗已通知美國，不會向通行荷莫茲海峽的船舶徵收『任何通行費、保險費或任何其他形式的費用』。」

不過他並未說明，這項保證是否會在目前為期六十天的談判期間結束後繼續有效。伊朗此前曾多次表示，計畫向通過荷莫茲海峽的船隻收取海事服務費，但遭美國強烈反對。

美國國務卿魯比歐廿三日深夜抵達阿聯阿布達比，將再依序造訪科威特及巴林，並出席廿五日在巴林舉行的波斯灣合作理事會會議。這三國在戰爭期間遭受數以千計伊朗無人機及飛彈攻擊，魯比歐此行被認為是在表達聲援之意。

魯比歐廿三日在阿布達比表示，美國將確保荷莫茲海峽航行自由，不會允許任何國家在當地收取通行費。

魯比歐說：「這是一條國際水道，任何國家都不得在國際水道收取通行費或其他費用。這是現行國際法的規定。全世界的國際水道都是如此，我們也預期荷莫茲海峽會是如此。」

美國與伊朗簽署的停火協議規定，荷莫茲海峽有六十天免收通行費的過渡期。之後，伊朗與阿曼將與其他波斯灣沿岸國家討論「荷莫茲海峽未來管理與海事服務安排」，並依據適用的國際法及海峽沿岸國家的主權權利協商。部分觀察人士認為，這段文字未明確禁止伊朗未來向通過荷莫茲海峽的船舶收取費用或提供相關服務。

魯比歐則表示，他相信伊朗將接受免收通行費的安排。

魯比歐說：「我不認為我們需要在這件事上說服任何人。我認為本區域所有國家都會同意我們的看法。」

荷莫茲海峽通行費只是美伊初步和平協議中眾多潛在爭議之一。魯比歐也提到，以色列與黎巴嫩真主黨的衝突可能成為破壞協議的因素之一。他表示，伊朗代理人勢力也必須遵守停火協議，但相關問題將留待「談判適當時機」處理。