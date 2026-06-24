澳洲新州議會印太夥伴茶會 跨黨派議員挺台海和平

澳洲新南威爾斯州（NSW）州議會台灣、美國及日本三大友誼小組今天聯合舉辦「印太夥伴交流」茶會，跨黨派州議員與會強調，維持台海和平與穩定符合澳洲及整體印太區域的利益，民主國家有責任攜手捍衛核心價值。

新州州議會今天舉辦「印太夥伴交流：彰顯共享價值，鏈結區域友誼」聯合茶會，日本駐雪梨總領事山中修、美國駐雪梨總領事柯傑民（Jeremy Cornforth）及駐雪梨台北經濟文化辦事處長吳正偉應邀出席。

這次活動由新州議會「友美小組」主席麥克雷倫瓊斯（Natasha Maclaren-Jones），以及「友日小組」主席庫克（Stephanie Cooke）共同主持。

麥克雷倫瓊斯致詞表示，這次交流展現了新州議會跨黨派的高度共識；她指出，面對全球地緣政治情勢日益動盪，台、美、日、澳夥伴關係不僅互利互惠，也共享民主、法治及尊重主權等珍貴價值。

麥克雷倫瓊斯強調，維持台海和平與穩定符合澳洲乃至整體印太區域的利益；任何國家都有權決定自己的未來，民主國家有責任攜手捍衛核心價值。

庫克致詞時表示，作為全球經濟成長與創新核心區域的印太地區，正面臨嚴峻的挑戰，當前台海、南海局勢緊張，有國家企圖以脅迫手段改變現狀，澳、美、日、台等夥伴必須高度警惕，共同捍衛航行自由、自由貿易及和平解決爭端等核心原則。

美國駐雪梨總領事柯傑民（Jeremy Cornforth）發表簡報時提到，美、日、台、澳、紐等理念相近5國與Google合作，共同為吐瓦魯（Tuvalu）等太平洋島國家鋪設海底電纜，提升區域數位韌性；此外，美、日、台、澳亦在馬紹爾群島（Marshall Islands）攜手支持島國永續發展。

吳正偉在會中簡報指出，印太區域的自由、安全與繁榮，是區域內各成員休戚與共、彼此牽動的共同關注議題。

吳正偉強調，台灣致力提升自我防衛能力，感謝美國政府堅定承諾、持續對台販售防衛性武器；他也對澳、日持續關注、支持台海和平穩定表達謝忱。

吳正偉強調，美、日、歐及拉美民主盟友均與台灣深化合作，並且從中獲益；他認為新州亦能複製此成功模式，盼新州設立駐台貿易辦公室，提升合作關係。

吳正偉並在新州跨黨派議員及各國領事團共同見證下，代表外交部頒贈「睦誼外交獎章」給新州議會「友台小組」主席羅伯茲（Anthony Roberts）以及共同主席麥德莫特（Hugh McDermott），表彰他們長期支持深化台澳關係，以行動力挺台灣國際參與等重要推案之卓越貢獻。

羅伯茲致謝詞表示，自2013年擔任「友台小組」主席至今，個人家庭與台澳關係一同茁壯成長。他比喻台、美、日等盟友為真正的「逆境摯友」（winterfriends）；在最艱困的時刻依然攜手相挺、不離不棄。

羅伯茲強調，「友台小組」如今由朝野兩大黨議員共同出任主席，充分反映澳洲跨越政治光譜對台澳關係與在地台灣社群的堅定支持；他也特別讚揚吳正偉對駐雪梨辦事處的傑出領導，為台、澳雙邊搭建了更堅實、更具凝聚力的互動橋梁。

德莫特致詞時，回顧自己在30年前因聲援中國天安門民主運動而投身政治，隨後在北京進修法學期間，親睹威權體制踐踏人權，自此奠定捍衛民主人權的決心。他強調，台、澳深厚友誼植基於民主自由與人權，即使為台發聲的過程中頻遭中國施壓威脅，始終堅定不移。