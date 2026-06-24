法國境內首例伊波拉 自民主剛果返國醫生確診

法國衛生部今天宣布，境內首起伊波拉（Ebola）確診病例，患者是一名自剛果民主共和國返國的醫師。

法新社報導，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）正對抗大規模伊波拉疫情，鄰國烏干達也有病例通報。法國通報的第一起確診病例是這波疫情中，首度在非洲大陸以外地區發現的伊波拉病例。

這波由罕見的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyostrain）引發的伊波拉疫情已持續一個多月，目前尚無針對此病毒株獲准使用的疫苗或治療方法。

法國衛生部發表聲明指出，「今天確認境內首例伊波拉病毒的陽性病例」。這名醫師抵達法國時即被隔離，甚至在正式確診感染伊波拉病毒前，就已經隔離。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）辦公室表示，總理「非常密切」關注當前情況。

民主剛果第17波伊波拉疫情於5月15日宣布爆發，當時位於該國東部富含礦產但局勢動盪的伊圖里省（Ituri）出現多起原因不明的死亡案例。

公共衛生專家評估，由於伊波拉病毒傳染力相對較低，疫情擴散至全球的風險仍低。