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德國二戰後最大軍艦計畫擬喊卡 20億歐元恐付諸流水

中央社／ 柏林23日綜合外電報導
德國國防部長國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）。 路透
德國國防部長國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）。 路透

英國「金融時報」今天報導，德國有意取消一項價值數十億歐元的巡防艦建造計畫，這項計畫原本是要建造德國海軍自二戰以來委託建造的最大型軍艦

報導引述2名知情人士說，德國國防部長國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）和其他高層官員已向業界人士和資深國會議員表示，有意放棄打造6艘F126巡防艦的計畫，改採購8艘較小的Meko A-200型巡防艦。

德國「明鏡週刊」（Der Spiegel）率先披露相關消息，這對德國國防巨頭萊茵金屬公司（Rheinmetall）而言無疑是一大打擊；萊茵金屬原本預期將以128億歐元合約，成為F126巡防艦計畫的主要承包商。

對德國政府而言，這也是一項艱難決定。柏林當局正尋求在歐洲防務與安全領域扮演領導角色，並計劃在2030年底前投入7800億歐元整頓軍隊，而F126計畫前期投入約20億歐元（約新台幣738億元）恐付諸流水。

F126巡防艦全長166公尺、排水量達1萬公噸，原本定位為多用途軍艦，可長時間在海上執勤及執行多種任務。

自俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2022年全面入侵烏克蘭後，北大西洋公約組織（NATO）國家強化波羅的海與北大西洋防線，F126巡防艦所具備的反潛作戰能力因此愈發重要。

德國政府今年3月宣布，計劃向德國蒂森克虜伯海事系統公司（TKMS）採購4艘Meko A-200型巡防艦，每艘造價約10億歐元，同時保留建造6艘F126巡防艦的選項。

報導指出，相關合約已經敲定，原定夏季休會前提交德國聯邦議院（Bundestag）預算委員會審議。不過，國會議員對F126巡防艦的成本以及交付所需時間日益感到擔憂。

萊茵金屬拒絕對此置評，德國國防部也未立即回應置評要求。

德國 二戰 軍艦

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