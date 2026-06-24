快訊

千萬獎金充公…頭獎冒領案國稅局找到真中獎人 1原因錯身而過

涉詐1455萬助理費…高雄議員黃紹庭獲緩刑定讞 將被解職、不得爭取連任

聽新聞
0:00 / 0:00

美晶片出口管制法案施壓盟友 荷蘭官員赴美表關切

中央社／ 華盛頓/阿姆斯特丹23日綜合外電報導

荷蘭一名重要部長會見了美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）及多位國會議員，針對美國擬立法強制荷蘭等盟友配合華府更嚴苛的對中出口管制表達嚴正關切。

這項名為「硬體技術多邊協調管制法案」（MatchAct）的跨黨派提案於4月提出，旨在增加中國晶片商生產AI半導體的難度，部分手段是透過建立機制，強制盟國減少對中出口設備。

由於擔心北京可能利用先進技術強化軍事實力，美國一直主導全球行動，試圖阻斷中國獲取最先進晶片及晶片製造工具。

路透社報導，荷蘭貿易部長史卓瑪（SjoerdSjoerdsma）今天在華府告訴記者，美荷雙方在防止敏感技術落入危險勢力手中有著共同目標。

然而他指出：「這項法案的部分內容似乎暗示，美國可能會主導某些影響我們國家安全及企業運作的決策。」

他補充表示，如果與華府原本卓越的合作關係，「變成了強制性的合作…從我們的觀點來看，這並非我們所樂見」。

儘管美荷雙方已同意限制荷蘭晶片設備巨頭艾司摩爾（ASML）向中國輸出製造AI晶片所需的先進工具，但兩國在艾司摩爾是否應獲准向中國客戶銷售部分較低階設備並提供維修服務一事上，仍存有分歧。

史卓瑪這次訪問華府，也是為了簽署宣言，正式讓荷蘭加入「矽盛世」（Pax Silica）組織。這個組織由美國及盟友組成，旨在協調AI供應鏈。

「矽盛世」由美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）領導，荷蘭的加入對美國科技外交支柱而言是一項重要勝利。

史卓瑪表示，面對全球供應鏈及可能面臨的中斷衝擊，荷蘭責無旁貸，並強調「我們有共同責任去努力防範（中斷發生）」。

目前已加入「矽盛世」的其他政府包括韓國與日本。擁有晶片代工龍頭台積電（TSMC）的台灣已以非簽署國身分表示支持。預計歐盟也將在未來加入。

晶片 荷蘭 盧特尼克 美國 晶片法

延伸閱讀

荷蘭宣布加入美國「矽盛世」倡議 確保AI供應鏈安全

美國務院主辦「矽盛世」峰會6月25日登場 台灣將出席

紐時記者新書披露馬斯克憂台海衝突 籲川普將晶片廠移出台灣

機器人成美中科技新戰場 美商務部長警示將採取行動

相關新聞

微軟創辦人蓋茲偷吃對象曝光！點名2俄羅斯女子 艾普斯坦曾想藉機勒索

微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）10日接受眾議院監督委員會（House Oversight Committee）詢問時坦承，自己曾與兩名俄羅斯女性發生婚外情。相關訪談逐字稿23日公開後，也讓兩人的身分首度曝光。

當球場成為政治人物的戰場，紐約尼克隊能否團結紐約？

《紐約時報》資深運動專欄作家奧康納（Ian O'Connor）在評論中寫到，從沒想過自己會寫下「紐約尼克總冠軍」這行字，但這句話在2026年成真了。紐約尼克隊的球迷為了這座冠軍，足足等了53年。

德國二戰後最大軍艦計畫擬喊卡 20億歐元恐付諸流水

英國「金融時報」今天報導，德國有意取消一項價值數十億歐元的巡防艦建造計畫，這項計畫原本是要建造德國海軍自二戰以來委託建造...

曾提台灣代表處沒帶來預期投資 立陶宛準總理：對中將務實優先於原則

立陶宛執政聯盟改組，社會民主黨籍總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）辭職，同黨黨主席辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）將接任總理。根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，辛克維丘斯的對中政策將採「務實優先於原則」。

丕優36國民調：76%對川普處理世界事務缺乏信心

丕優研究中心(Pew Research Center)23日公布最新全球民調發現，全球對川普總統普遍持負面評價；認為美國是可靠夥伴的人，與2022年相比，佔比驟減。來自36國共計4萬2000多名受訪者中，約三分之二(76%)對川普領導世界事務的能力缺乏信心。

難以辨別AI影像真假 深偽之父：不再相信自己眼睛

當一枚飛彈擊中伊朗小學、造成上百孩童死亡的影片在網路上瘋傳時，全球頂尖深偽辨識專家法里德（Hany Farid）卻盯著螢幕猶豫。他放慢畫面、分析陰影、測量像素，卻發現自己「不再信任自己的眼睛」。這位幫助過無數政府、媒體和法庭辨別真假的專家，如今每天都被AI生成的假影片、假聲音、假新聞淹沒。他感嘆：真相即將死亡，我們的視覺系統即將無用。矽谷這位深偽之父，正考慮搬到鄉下農場，逃離他曾深信能掌控的數位世界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。