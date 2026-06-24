美晶片出口管制法案施壓盟友 荷蘭官員赴美表關切

荷蘭一名重要部長會見了美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）及多位國會議員，針對美國擬立法強制荷蘭等盟友配合華府更嚴苛的對中出口管制表達嚴正關切。

這項名為「硬體技術多邊協調管制法案」（MatchAct）的跨黨派提案於4月提出，旨在增加中國晶片商生產AI半導體的難度，部分手段是透過建立機制，強制盟國減少對中出口設備。

由於擔心北京可能利用先進技術強化軍事實力，美國一直主導全球行動，試圖阻斷中國獲取最先進晶片及晶片製造工具。

路透社報導，荷蘭貿易部長史卓瑪（SjoerdSjoerdsma）今天在華府告訴記者，美荷雙方在防止敏感技術落入危險勢力手中有著共同目標。

然而他指出：「這項法案的部分內容似乎暗示，美國可能會主導某些影響我們國家安全及企業運作的決策。」

他補充表示，如果與華府原本卓越的合作關係，「變成了強制性的合作…從我們的觀點來看，這並非我們所樂見」。

儘管美荷雙方已同意限制荷蘭晶片設備巨頭艾司摩爾（ASML）向中國輸出製造AI晶片所需的先進工具，但兩國在艾司摩爾是否應獲准向中國客戶銷售部分較低階設備並提供維修服務一事上，仍存有分歧。

史卓瑪這次訪問華府，也是為了簽署宣言，正式讓荷蘭加入「矽盛世」（Pax Silica）組織。這個組織由美國及盟友組成，旨在協調AI供應鏈。

「矽盛世」由美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）領導，荷蘭的加入對美國科技外交支柱而言是一項重要勝利。

史卓瑪表示，面對全球供應鏈及可能面臨的中斷衝擊，荷蘭責無旁貸，並強調「我們有共同責任去努力防範（中斷發生）」。

目前已加入「矽盛世」的其他政府包括韓國與日本。擁有晶片代工龍頭台積電（TSMC）的台灣已以非簽署國身分表示支持。預計歐盟也將在未來加入。