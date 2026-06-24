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曾提台灣代表處沒帶來預期投資 立陶宛準總理：對中將務實優先於原則

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
立陶宛候任總理、社會民主黨主席辛克維丘斯。照片翻攝：YouTube / 15min
立陶宛候任總理、社會民主黨主席辛克維丘斯。照片翻攝：YouTube / 15min

立陶宛執政聯盟改組，社會民主黨籍總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）辭職，同黨黨主席辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）將接任總理。根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，辛克維丘斯的對中政策將採「務實優先於原則」。

魯吉尼涅23日召開最後一次內閣會議，會後強調此次權力交接只是正常的政治程序，並透露已被指定為總理候選人的辛克維丘斯原本應在2025年接任總理，但相關安排當時延後。

魯吉尼涅2月初接受波羅的海通訊社（BNS）獨家訪問時表示，立陶宛未與歐盟及美國就相關行動進行協調，便在首都維爾紐斯設立台灣代表處，等於「搶先出頭，結果付出了代價」。 

魯吉尼涅當時的原話是：「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。她說，儘管其他歐洲國家也設立台灣代表處，但都是在「正常協調之後，並選擇『台北代表處』這個名稱」後才開設；她並表示，看不出為何不能將「台灣代表處」改以台灣首都「台北」命名。

魯吉尼涅那番言論，再度引發立陶宛是否調整對中政策的討論。從當時到現在一直擔任黨主席的辛克維丘斯，隨後接受立陶宛通訊社（ELTA）訪問時表示，與中國大陸關係正常化已列入政府施政計畫，因此不應忽視。

他說：「這項內容已列入政府施政計畫，不是魯吉尼涅、辛克維丘斯，或任何地方政府官員的個人構想，而是政府承諾要將與中國的外交關係恢復到歐盟一般水準。有時我聽到批評聲音，把中國視為完全不能碰觸的禁忌。我理解反對者其實是在主張政府不應執行施政計畫。身為政治人物，我認為這是無法接受的。」

另一方面，辛克維丘斯表示，外交部長布德里斯（Kęstutis Budrys）已被賦予與台灣接觸溝通的任務。辛克維丘斯表示：「外交部已被要求與台灣對話。據我所知，當初台灣辦事處在立陶宛成立時，各界抱持更高期待。外界曾談到晶片生產以及數十億投資。然而到目前為止，這些期待顯然尚未實現。也許正在推進當中，也許未來仍有機會達成。」並補充說：「我知道外交部長已被要求與台灣方面進行對話。」

不過，辛克維丘斯在另一場廣播專訪中表示，立陶宛推動與中國關係正常化的過程中，不會犧牲自身尊嚴，也不會「自我羞辱」。他說，立陶宛希望改善與中國的關係，但不會以卑躬屈膝的方式達成這一目標。當時他拒絕說明政府是否考慮更改駐維爾紐斯「台灣代表處」的名稱。

辛克維丘斯表示：「立陶宛在尋求恢復這些關係時，絕不會自我羞辱。我們不會向北京下跪。我們將維持自己的尊嚴與顏面。」他當時表示，尚未採取任何重大措施推動關係正常化，但強調相關進程必須建立在國家平等以及尊重立陶宛的基礎上。他說：「那些希望與我們恢復關係的人，必須讓我們感受到尊重。」

根據LRT 在本月17日的報導，已成為候任總理的辛克維丘斯主張對中政策「務實優先於原則」，將從「國家安全、外交利益與經濟利益」角度評估對中關係。

他說：「如果這代表需要作出某些調整，那也不會是教條式、價值導向或模糊抽象的形上學論辯。我們會清楚說明為何這麼做，包括投資規模、合作程度、雙邊關係及實際利益等因素。」

立陶宛 歐盟 魯吉尼涅 台灣

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