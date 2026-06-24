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秘魯總統決選計票尾聲 藤森惠子勝券在握

中央社／ 利馬23日綜合外電報導

秘魯總統決選計票進入最後階段，官方統計顯示，右翼總統候選人藤森惠子（Keiko Fujimori）取得可能難以撼動的領先優勢。

法新社報導，根據秘魯全國選舉程序辦公室（ONPE）在網路上公布的資料，99.86%計票結果顯示，藤森惠子得票率約50.12%，領先左翼對手桑傑士（Roberto Sanchez）4萬3000多票。

選舉官員在宣布贏家前需要處理131份計票表，代表約3萬9000票，這個數量不足以讓桑傑士逆轉勝。

路透社報導說，目前可能仍有約4萬213票待清點。

桑傑士表示，他不會承認藤森惠子領導的政府，並稱「選舉程序嚴重違規」。他聲稱選舉當局處理海外選票時有行政違規情事。海外選票約30萬票，大多支持藤森惠子，她受到美國和日本許多選民支持。

藤森惠子所屬政黨表示，他們將等到計票完成後再宣布勝選。

藤森惠子是秘魯前總統藤森謙也（AlbertoFujimori）女兒，這是她第4度競選總統，有望成為秘魯首位經由直接選舉產生的女性總統。

總統當選人將於7月28日就任，任期5年。

秘魯

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