前曼徹斯特市長可能直升英國首相 黨內有異議

已是英國看守首相的施凱爾22日請辭後，前曼徹斯特高人氣市長、同為執政黨工黨籍的國會議員柏南最被看好接任英國首相。柏南是工黨目前唯一黨魁參選人，因此可能直接獲「加冕」成為黨魁（首相），但這一點持續引發疑慮。

施凱爾（Keir Starmer）請辭工黨黨魁，並預告黨魁選舉自7月9日起接受提名。在英國的內閣制體制下，首相原則上就是執政黨黨魁，執政黨選出的新黨魁就是英國新首相。

近日在一個英格蘭西北部選區贏得英國國會關鍵補選後，柏南（Andy Burnham）22日前往國會宣誓就職、與同黨議員會晤，吸引多人搶占醒目位置同框合照。

在工黨近期歷經多場選舉失利、特別是今年5月地方選舉慘敗後，柏南在國會補選大勝得票數排名第2的英國改革黨（Reform UK）候選人、得票率大幅領先約20個百分點，讓他儼然成為領導工黨迎戰下一次國會大選的不二人選。

為取得黨魁競選門票，首先須取得國會議員身分，這也是為什麼原選區黨籍議員5月中旬自請下台，為柏南鋪路，讓柏南有機會投入補選、重返國會。

柏南曾在2001至2017年擔任國會議員，後來轉戰地方政治、成功累積威望。然而，就在外界部分人士語帶諷刺形容工黨視柏南為「救世主」之際，工黨內部對是否該讓柏南未經黨內競爭、「保送」他上首相大位，也有不同意見。

目前柏南對許多重要政策議題仍未提出明確立場或具體願景，包括在外交和安全防衛領域。

他曾在前工黨首相布朗（Gordon Brown）2007至2010年任內擔任文化大臣和財政大臣，工黨在野時期則曾在影子內閣擔任內政大臣、衛生大臣、教育大臣，經歷多集中於內政，另曾兩度競選黨魁失利。

在原本被視為柏南競選黨魁的主要對手、前衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）22日表態轉而支持柏南後，柏南是工黨目前唯一明確的黨魁參選人。這意味他可望在7月16日提名截止後，自動成為黨魁。

然而，黨內一直有意見認為，允許這樣缺乏競爭、辯論與檢視的情況發生，對工黨後續執政未必有利。

儘管讓新黨魁盡速就位、避免舉行勢必延續數週的黨魁選舉，可望有助預防執政體系和英國社會陷入更嚴重內耗，讓柏南直接上位卻也可能在政策規劃執行、人事運用等方面埋下後患隱憂。

黨籍國會議員惠頓（Nadia Whittome）表示，黨魁必須經競爭產生，候選人應接受黨員檢驗，並坦率表明立場和主張。

在新黨魁不是經由贏得國會大選入主唐寧街首相官邸的情況下，另一位黨籍議員司陵格（John Slinger）說，要領導國家，終究需具備一定的民主正當基礎。

多家英國媒體報導，部分工黨籍國會議員仍希望可成功提名其他候選人，以在黨魁選舉挑戰柏南。目前最有可能出線的是首相首席秘書瓊斯（Darren Jones）和前國防副大臣卡恩斯（Al Carns）。這兩人也未徹底排除參選可能性。

不過，各界評估，無論是瓊斯或卡恩斯，都不太可能達到提名門檻，也就是取得20%黨籍國會議員支持。工黨在國會總計有403席，20%相當於81名議員。支持柏南的黨籍國會議員據稱超過200人，幾位黨籍官員近日也陸續表態、呼籲「挺柏南」。

在達到提名門檻明顯有難度的情況下，表達不排除參選、或者醞釀推出其他黨魁人選，可視為意在對柏南施壓，包括促使他盡快闡明施政規劃。一旦柏南在過程中顯露弱點或經不起仔細檢驗，相關人士即有可能伺機而動。

卡恩斯22日發布的聲明未表明個人參選意願。不過，他之前曾表達，他的核心關切不在力爭黨魁大位，而在讓政策理念有機會、有平台可越辯越明。23日在倫敦一場與駐英外籍記者的座談會，卡恩斯重申類似立場。

他說，是否競選黨魁取決於多重因素，包括柏南的施政願景和政策規劃是否能說服他和其他黨籍議員。

卡恩斯進一步指出，光有願景還不夠，還必須有計畫，否則就只是「夢想」，而沒有計畫的夢想可能迅速轉變為「惡夢」。領導人必須先清楚了解自己想達成的結果，才有可能擬定適當計畫並達成目標，而各界需要「短期內」就看到柏南較明確的願景和施政規劃。

卡恩斯說，他希望可以不用舉行勢必延續數週的黨魁選舉，但工黨需要看到明確、精煉，足以團結黨員、支持者和更廣大民眾的政策綱領，以共同往正確方向前進。至於議論他個人、探究他是否將挑戰柏南，恐怕無助良性政策討論。卡恩斯另肯定柏南願意傾聽、具領導力。

柏南預計陸續發表施政綱領，包括訂下週發表的經濟主題演說。